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Купить шале в Каталония, Испания

Сегарра
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3 объекта найдено
Шалев Барселона, Испания
Шале
Барселона, Испания
1 774 м²
€ 14,000,000
Потрясающий особняк расположен в элитном районе Барселоны, Испания. Общая площадь дома соста…
Шале 10 спаленв Sant Guim de Freixenet, Испания
Шале 10 спален
Sant Guim de Freixenet, Испания
539 м²
€ 1,100,000
Прекрасный особняк на Канарских островах, Гуим. Находится в туристической деревне в самом ц…
Шале 8 спаленв Барселона, Испания
Шале 8 спален
Барселона, Испания
800 м²
€ 3,500,000
Этот потрясающий исторический особняк находится в одном из лучших жилых районов Барселоны. …

Параметры недвижимости в Каталония, Испания

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с бассейном
недорогая
элитное
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