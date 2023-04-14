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Купить шале на Канарских островах, Испания

Тиас
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1 объект найдено
Шалев Тиас, Испания
Шале
Тиас, Испания
8 м²
€ 850,000
Прекрасный особняк с панорамным видом на море в Тиасе, Канарские острова. В доме имеется 8 …

Параметры недвижимости на Канарских островах, Испания

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с бассейном
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