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Бенидорм
Недвижимость в Бенидорме, Испания
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606 объектов найдено
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Квартира 1 спальня
Бенидорм, Испания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
69 м²
3/24 Этаж
€ 235,000
Представляем новый закрытый жилой комплекс в городе Бенидорм. Бенидорм самый космополитичный…
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
431 м²
30/30 Этаж
€ 1,690,000
Представляем жилой комплекс премиум класса в городе Бенидорм. Бенидорм самый космополитичный…
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
175 м²
29/30 Этаж
€ 1,049,000
Представляем жилой комплекс премиум класса в городе Бенидорм. Бенидорм самый космополитичный…
Квартира 4 спальни
Бенидорм, Испания
5 Количество комнат
3 ванных комнат
199 м²
26/30 Этаж
€ 1,159,000
Представляем жилой комплекс премиум класса в городе Бенидорм. Бенидорм самый космополитичный…
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
101 м²
6/30 Этаж
€ 545,000
Представляем жилой комплекс премиум класса в городе Бенидорм. Бенидорм самый космополитичный…
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
130 м²
9/30 Этаж
€ 603,000
Представляем жилой комплекс премиум класса в городе Бенидорм. Бенидорм самый космополитичный…
Квартира 1 спальня
Бенидорм, Испания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
7/30 Этаж
€ 402,000
Представляем жилой комплекс премиум класса в городе Бенидорм. Бенидорм самый космополитичный…
Квартира 1 спальня
Бенидорм, Испания
1 ванных комнат
65 м²
€ 125,000
Квартира полностью отремонтирована с хорошим вкусом и хорошими материалами. Его расположение…
Квартира 4 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат
106 м²
2 Этаж
€ 230,000
Хорошая четырехкомнатная квартира с видом на парк L´Aigüera в БенидормеЕсли вы ищете простор…
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат
102 м²
2 Этаж
€ 450,000
Квартиры в новостройке на пляже Поньенте, БенидормОтплытие из вашего нового дома, мечта сбыл…
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат
144 м²
2 Этаж
€ 545,000
Квартиры в новостройке на пляже Поньенте, БенидормОтплытие из вашего нового дома, мечта сбыл…
Квартира 4 спальни
Бенидорм, Испания
3 ванных комнат
198 м²
26 Этаж
€ 1,159,000
Квартиры в новостройке на пляже Поньенте, БенидормОтплытие из вашего нового дома, мечта сбыл…
Квартира 1 спальня
Бенидорм, Испания
1 ванных комнат
54 м²
€ 215,000
Квартиры в новостройке с отличными местами общего пользования.Море и природа как фон для ваш…
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат
74 м²
€ 293,000
Квартиры в новостройке с отличными местами общего пользования.Море и природа как фон для ваш…
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат
93 м²
€ 395,000
Квартиры в новостройке с отличными местами общего пользования.Море и природа как фон для ваш…
Пентхаус 4 спальни
Бенидорм, Испания
3 ванных комнат
334 м²
€ 880,000
Квартиры в новостройке с отличными местами общего пользования.Море и природа как фон для ваш…
Квартира 1 спальня
Бенидорм, Испания
1 ванных комнат
75 м²
2 Этаж
€ 338,000
Квартиры в новостройке на пляже Поньенте, БенидормОтплытие из вашего нового дома, мечта сбыл…
Пентхаус 2 спальни
Бенидорм, Испания
1 ванных комнат
91 м²
16 Этаж
€ 250,000
Красивый пентхаус с видом на море в 500 метрах от бухты Алмадрава в БенидормеПентхаус распол…
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат
€ 387,450
Продается квартира, расположенная на первой линии западного пляжа Бенидорм, на Авенида Армад…
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат
156 м²
12 Этаж
€ 260,000
Великолепная 3-комнатная квартира в районе JuzgadosПродается великолепная квартира в Бенидор…
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
1 ванных комнат
91 м²
12 Этаж
€ 230,000
Отличная квартира в 500 метрах от Пляжа Леванте в БенидормеЭта красивая квартира расположена…
Квартира 1 спальня
Бенидорм, Испания
2 Количество комнат
2 ванных комнат
91 м²
22 Этаж
€ 500,000
Представляем шикарную просторную квартиру, расположенную на первой линии пляжа Леванте в гор…
Дом 7 спален
Бенидорм, Испания
8 Количество комнат
4 ванных комнат
304 м²
Количество этажей 3
€ 682,500
Представляем просторный комфортабельный дом с видом на море и горы в популярном туристическо…
Квартира 4 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат
165 м²
17 Этаж
€ 540,000
Великолепная квартира с видом на море в Пляже Poniente en Benidorm «Представляем вам потряса…
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
1 ванных комнат
68 м²
€ 173,000
Если вы хотите насладиться пляжами, лучшим средиземноморским климатом, атмосферой и всем, чт…
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
185 м²
Количество этажей 4
€ 420,000
Представляем уникальную просторную квартиру с видом на море и горы в городе Бенидорм.Квартир…
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
1 ванных комнат
77 м²
3 Этаж
€ 195,000
Продаётся aпартамент в Бенидорме в районе Levante, располагается на 3 этаже. Общая площадь 7…
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
1 ванных комнат
59 м²
11 Этаж
€ 143,000
Продаётся aпартамент в Бенидорме в районе Levante, располагается на 11 этаже. Общая площадь …
Квартира 4 спальни
Бенидорм, Испания
3 ванных комнат
163 м²
11 Этаж
€ 385,000
Квартира в Кобланке с потрясающим видом на мореЭта красивая квартира с 4 спальнями, располож…
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат
98 м²
€ 222,000
Здание Cibeles представляет собой две башни в тихом районе Бенидорма, но очень удачно распол…
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