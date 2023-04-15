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Купить шале в Барселона, Испания

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2 объекта найдено
Шалев Барселона, Испания
Шале
Барселона, Испания
1 774 м²
€ 14,000,000
Потрясающий особняк расположен в элитном районе Барселоны, Испания. Общая площадь дома соста…
Шале 8 спаленв Барселона, Испания
Шале 8 спален
Барселона, Испания
800 м²
€ 3,500,000
Этот потрясающий исторический особняк находится в одном из лучших жилых районов Барселоны. …

Параметры недвижимости в Барселона, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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