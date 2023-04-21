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528 объектов найдено
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Дом 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
3 ванных комнат
€ 630,000
Полностью отремонтированный дом на одну семью, район Фаналс, Плайя де Аро. Дом расположен в …
Дом 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
2 ванных комнат
230 м²
€ 630,000
Дом площадью 230 м удачно вписан в специально выровненный участок 18 соток с большим газоном…
Дом 4 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
3 ванных комнат
216 м²
€ 370,000
Предлагаем уютную виллу с красивым видом на море, расположенную в охраняемой урбанизации кур…
Дом 7 спален
Helechosa de los Montes, Испания
6 ванных комнат
696 м²
€ 4,750,000
Эффектная вилла в Урб. Касабланка. Красивая вилла, расположенная в престижном районе Марбел…
Бунгало 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
4 ванных комнат
305 м²
€ 2,160,000
Velaya - это эксклюзивный жилой комплекс на первой линии пляжа на Новой Золотой Миле, в 10-1…
Дом 4 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
5 ванных комнат
339 м²
€ 1,200,000
VILLA TERRA Одетый в белое, играющий в интригующую визуальную игру под названием Terra. Это …
Дом 4 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
4 ванных комнат
575 м²
€ 1,750,000
Вилла расположена в очень выдающемся месте на восточной стороне Марбельи, в окружении сельс…
Таунхаус 4 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
3 ванных комнат
349 м²
€ 650,000
Эксклюзивный роскошный таунхаус расположен в одной из лучших урбанизаций в Альте Гуадальмина…
Дом 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
3 ванных комнат
568 м²
€ 1,905,000
Трехуровневая вилла с современным дизайном в восточной части Мабелла, популярная в жилом рай…
Дом 6 спален
Helechosa de los Montes, Испания
6 ванных комнат
797 м²
€ 3,800,000
ПРЕКРАСНАЯ СОВРЕМЕННАЯ ВИЛЛА С ВИДОМ НА МОРЕ И ГОЛЬФ В LOS FLAMINGOS GOLF Продается прекрас…
Дом 4 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
3 ванных комнат
344 м²
€ 1,700,000
Вилла Escondite - это прибрежная резиденция, отремонтированная по высшим стандартам и распол…
Дом 12 спален
Helechosa de los Montes, Испания
14 ванных комнат
1 339 м²
€ 12,900,000
Дом 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
2 ванных комнат
192 м²
€ 795,000
Эта необычная вилла в Бенальмадене предлагает идеальное расположение, недалеко от Малаги и е…
Таунхаус 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
3 ванных комнат
272 м²
€ 495,000
Дома в Коста-дель-Соль, 3-х и 4-х спальные, с собственным садом, террасой и солярием, а такж…
Дом 5 спален
Helechosa de los Montes, Испания
6 ванных комнат
513 м²
€ 3,950,000
ВИЛЛА У ОЗЕРА, ИСТАН Современная качественная вилла, прекрасно расположенная в окружении охр…
Дом 4 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
4 ванных комнат
245 м²
€ 995,000
ОДНОЭТАЖНАЯ СЕМЕЙНАЯ ВИЛЛА ПОСЛЕ ГОЛЬФ-КЛУБА ROYAL GUADALMINA ВИЛЛА В ГУАДАЛЬМИНА-АЛЬТА, СА…
Дом 4 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
4 ванных комнат
360 м²
€ 1,995,000
ПОЛНОСТЬЮ ОТРЕМОНТИРОВАННАЯ СЕМЕЙНАЯ ВИЛЛА В ТИХОМ ЖИЛОМ РАЙОНЕ В ДОЛИНЕ ДЛЯ ГОЛЬФА ВИЛЛА В…
Дом 5 спален
Helechosa de los Montes, Испания
5 ванных комнат
876 м²
€ 4,750,000
Villa Orquidea Великолепная недвижимость на большом участке рядом с пляжем, окруженная зрелы…
Дом 4 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
4 ванных комнат
637 м²
€ 2,390,000
Новая современная качественная вилла в Ла Алькерия. Ориентация с юга на восток, с видом на п…
Дом 4 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
4 ванных комнат
586 м²
€ 999,000
Новая Золотая Миля становится хозяином самой элегантной на сегодняшний день концепции роскош…
Дом 4 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
4 ванных комнат
397 м²
€ 2,950,000
Впечатляющая вилла с видом на море в Марбесе Спальни: 4 / Ванные комнаты: 4 Построено: 397 m…
Дом 5 спален
Helechosa de los Montes, Испания
6 ванных комнат
622 м²
€ 3,990,000
Самая потрясающая современная вилла в неоколониальном стиле на первой линии гольфа с прямым …
Дом 7 спален
Helechosa de los Montes, Испания
7 ванных комнат
766 м²
€ 5,000,000
Впервые на рынке эта величественная вилла расположена в Гуадалмина Баха, одном из самых жела…
Дом 5 спален
Helechosa de los Montes, Испания
5 ванных комнат
1 022 м²
€ 4,900,000
Урб. Marbella Hill Club, Золотая Миля Марбельи Традиционная высококачественная вилла, прекр…
Дом 4 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
2 ванных комнат
312 м²
€ 1,071,000
ВАЛЬЕ РОМАНО. ЭСТЕПОНА Участок 229.000 € Проект 842.000 € Участок+Проект 1.091.000 € РОСКОШН…
Дом 6 спален
Helechosa de los Montes, Испания
6 ванных комнат
537 м²
€ 1,550,000
Эта вилла расположена в Hacienda Las Chapas, роскошной урбанизации с круглосуточной охраной …
Дом 5 спален
Helechosa de los Montes, Испания
6 ванных комнат
470 м²
€ 4,760,000
ВИЛЛА КИПРЕСС - СОВРЕМЕННАЯ ВИЛЛА НА ПЛЯЖЕ КАСАБЛАНКА, ЗОЛОТАЯ МИЛЯ МАРБЕЛЬИ Villa Cypress -…
Дом 7 спален
Helechosa de los Montes, Испания
8 ванных комнат
1 200 м²
€ 3,300,000
Шикарная элитная вилла, на продажу в одном из самых роскошных горных районах Коста дель Соль…
Дом 4 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
4 ванных комнат
280 м²
€ 1,195,000
Этот идиллический загородный дом расположен в эксклюзивном закрытом жилом комплексе Эль-Мадр…
Дом 5 спален
Helechosa de los Montes, Испания
6 ванных комнат
1 078 м²
€ 3,500,000
Красивая, недавно построенная вилла на первой линии гольфа на эксклюзивном курорте Marbella …
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Параметры недвижимости в Бадахос, Испания
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