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Купить вилла в Altea, Испания

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268 объектов найдено
Вилла 3 спальнив Altea, Испания
Вилла 3 спальни
Altea, Испания
2 ванных комнат 210 м²
€ 475,000
Красивая вилла в урбанизации Paradiso, Altea la Vella, Коста Бланка Дом расположен в урбаниз…
Вилла 5 спаленв Altea, Испания
Вилла 5 спален
Altea, Испания
6 ванных комнат 418 м²
€ 1,181,500
Nice villa in Altea, Costa Blanca, Alicante Residential full of light with large interior sp…
Вилла 4 спальнив Altea, Испания
Вилла 4 спальни
Altea, Испания
6 ванных комнат 416 м²
€ 2,044,000
Azure Altea Homes - эксклюзивные элитные виллы в Альтее, уникальные проекты в лучших местах,…
Вилла 4 спальнив Altea, Испания
Вилла 4 спальни
Altea, Испания
6 ванных комнат 374 м²
€ 1,908,000
Azure Altea Homes - эксклюзивные элитные виллы в Альтее, уникальные проекты в лучших местах,…
Вилла 3 спальнив Altea, Испания
Вилла 3 спальни
Altea, Испания
5 ванных комнат 344 м²
€ 1,728,000
Azure Altea Homes - эксклюзивные элитные виллы в Альтее, уникальные проекты в лучших местах,…
Вилла 5 спаленв Altea, Испания
Вилла 5 спален
Altea, Испания
6 ванных комнат 416 м²
€ 1,137,500
Новый жилой комплекс с просторной планировкой, уникальными архитектурными решениями, в окруж…
Вилла 5 спаленв Altea, Испания
Вилла 5 спален
Altea, Испания
5 ванных комнат 749 м²
€ 4,300,000
Роскошная вилла с панорамным видом построена на большом участке, который предлагает уединени…
Вилла 4 спальнив Altea, Испания
Вилла 4 спальни
Altea, Испания
6 ванных комнат 517 м²
€ 1,972,000
Роскошная вилла в Сьерра-де-Альтеа, Северная Коста Бланка Этот минималистский дом новой пост…
Вилла 3 спальнив Altea, Испания
Вилла 3 спальни
Altea, Испания
3 ванных комнат 564 м²
€ 1,250,000
Вилла с видом на море и горы в Альтеа, Коста Бланка Дом имеет застроенную площадь 564м2, рас…
Вилла 3 спальнив Altea, Испания
Вилла 3 спальни
Altea, Испания
2 ванных комнат 184 м²
€ 549,000
ОписаниеОтличная вилла в лучшем жилом комплексе Altea Hills, на побережье Коста Бланка всего…
Вилла 4 спальнив Altea, Испания
Вилла 4 спальни
Altea, Испания
4 ванных комнат 210 м²
€ 858,000
СОВЕРШЕННО НОВАЯ ВИЛЛА НА АЛТЕЕ С ВИДОМ НА МОРЕ !!!~ ~ Светлый жилой комплекс с большими вну…
Вилла 4 спальнив Altea, Испания
Вилла 4 спальни
Altea, Испания
6 ванных комнат 505 м²
€ 1,908,000
НОВАЯ ВИЛЛА КЛАССА ЛЮКС В АЛТЕЕ~ ~ Новая вилла класса люкс, расположенная в одном из самых п…
Вилла 5 спаленв Altea, Испания
Вилла 5 спален
Altea, Испания
6 ванных комнат 417 м²
€ 1,102,500
НОВАЯ ВИЛЛА КЛАССА ЛЮКС В АЛТЕЕ~ ~ Новая роскошная вилла расположена в жилом комплексе, напо…
Вилла 5 спаленв Altea, Испания
Вилла 5 спален
Altea, Испания
6 ванных комнат 417 м²
€ 1,102,500
НОВАЯ ВИЛЛА КЛАССА ЛЮКС В АЛТЕЕ~ ~ Новая роскошная вилла расположена в жилом комплексе, напо…
Вилла 4 спальнив Altea, Испания
Вилла 4 спальни
Altea, Испания
4 ванных комнат 210 м²
€ 858,000
СОВЕРШЕННО НОВАЯ ВИЛЛА НА АЛТЕЕ С ВИДОМ НА МОРЕ !!!~ ~ Светлый жилой комплекс с большими вну…
Вилла 4 спальнив Altea, Испания
Вилла 4 спальни
Altea, Испания
6 ванных комнат 505 м²
€ 1,908,000
НОВАЯ ВИЛЛА КЛАССА ЛЮКС В АЛТЕЕ~ ~ Новая вилла класса люкс, расположенная в одном из самых п…
Вилла 5 спаленв Altea, Испания
Вилла 5 спален
Altea, Испания
6 ванных комнат 417 м²
€ 1,102,500
НОВАЯ ВИЛЛА КЛАССА ЛЮКС В АЛТЕЕ~ ~ Новая роскошная вилла расположена в жилом комплексе, напо…
Вилла 4 спальнив Altea, Испания
Вилла 4 спальни
Altea, Испания
4 ванных комнат 210 м²
€ 858,000
СОВЕРШЕННО НОВАЯ ВИЛЛА НА АЛТЕЕ С ВИДОМ НА МОРЕ !!!~ ~ Светлый жилой комплекс с большими вну…
Вилла 4 спальнив Altea, Испания
Вилла 4 спальни
Altea, Испания
6 ванных комнат 505 м²
€ 1,908,000
НОВАЯ ВИЛЛА КЛАССА ЛЮКС В АЛТЕЕ~ ~ Новая вилла класса люкс, расположенная в одном из самых п…
Вилла 4 спальнив Altea, Испания
Вилла 4 спальни
Altea, Испания
5 ванных комнат 500 м²
€ 1,800,000
Villa in the Sierra de Altea, Costa Blanca A magnificent home with 4 bedrooms and 5 bathroom…
Вилла 7 спаленв Altea, Испания
Вилла 7 спален
Altea, Испания
5 ванных комнат 970 м²
€ 2,900,000
ОписаниеСовременная, роскошная Вилла класса люкс с уникальным панорамным видом на море в сам…
Вилла 6 спаленв Altea, Испания
Вилла 6 спален
Altea, Испания
6 ванных комнат 739 м²
€ 4,500,000
ОписаниеРоскошная Вилла Люкс с потрясающими видами на море, расположенная на одной из лучших…
Вилла 10 спаленв Altea, Испания
Вилла 10 спален
Altea, Испания
11 ванных комнат 1 767 м²
€ 5,900,000
ОписаниеНепревзойденный по роскоши, ЛЮКС-Комплекс из двух Вилл, в престижном жилом районе Al…
Вилла 7 спаленв Altea, Испания
Вилла 7 спален
Altea, Испания
6 ванных комнат 2 600 м²
€ 2,200,000
Очень близко к центру Альтеа-ла-Велья и всего в 15 минутах от Бенидорма и Кальпе. Недвижимос…
Вилла 6 спаленв Altea, Испания
Вилла 6 спален
Altea, Испания
4 ванных комнат 330 м²
€ 1,100,000
Эта красивая вилла расположена в тихом жилом районе Санта-Клара, всего в нескольких километр…
Вилла 5 спаленв Altea, Испания
Вилла 5 спален
Altea, Испания
6 ванных комнат 417 м²
€ 1,137,500
Nice villa in Altea, Costa Blanca, Alicante Residential full of light with large interior sp…
Вилла 4 спальнив Altea, Испания
Вилла 4 спальни
Altea, Испания
5 ванных комнат 501 м²
€ 1,800,000
Вилла 4 спальнив Altea, Испания
Вилла 4 спальни
Altea, Испания
6 ванных комнат 505 м²
€ 1,908,000
Villa Plenum - это запланированный строительный проект в эксклюзивном жилом районе Azure Alt…
Вилла 4 спальнив Altea, Испания
Вилла 4 спальни
Altea, Испания
3 ванных комнат 210 м²
€ 820,000
ОписаниеКрасивая Вилла в лучшем жилом комплексе на побережье Коста Бланка, 820.000 €!Красива…
Вилла 3 спальнив Altea, Испания
Вилла 3 спальни
Altea, Испания
5 ванных комнат 458 м²
€ 1,728,000
Villa Plenum - это запланированный строительный проект в эксклюзивном жилом районе Azure Alt…
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