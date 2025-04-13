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Жильё в Заволжье, Россия

3 объекта найдено
Квартира в Заволжье, Россия
Квартира
Заволжье, Россия
Площадь 37 м²
Этаж 12/12
Продам 1к.кв улучшенной планировки.  12/12.   37.4/17.1/10.8. Квартира не угловая, очень …
$33,061
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Квартира в Заволжье, Россия
Квартира
Заволжье, Россия
Площадь 39 м²
Этаж 1/9
Продам 1к.кв улучшенной планировки.  1/9.   39.1/21/8.2 В квартире сделан капитальный рем…
$30,870
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Дом в Заволжье, Россия
Дом
Заволжье, Россия
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Продам 2х.эт дом хорошего качества.  Общая площадь дома 180м2, жилая 121.9м2. Полуцокольн…
$108,199
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