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Дома в Пясечинский повят, Польша

29 объектов найдено
Дом 10 комнат в gmina Piaseczno, Польша
Дом 10 комнат
gmina Piaseczno, Польша
Комнаты 10
Площадь 300 м²
€718,252
Дом 5 комнат в Констанцин-Езёрна (город), Польша
Дом 5 комнат
Констанцин-Езёрна (город), Польша
Комнаты 5
Площадь 149 м²
€357,119
Дом 5 комнат в Констанцин-Езёрна (город), Польша
Дом 5 комнат
Констанцин-Езёрна (город), Польша
Комнаты 5
Площадь 149 м²
€357,119
Дом 5 комнат в gmina Tarczyn, Польша
Дом 5 комнат
gmina Tarczyn, Польша
Комнаты 5
Площадь 240 м²
€420,513
Дом 8 комнат в gmina Piaseczno, Польша
Дом 8 комнат
gmina Piaseczno, Польша
Комнаты 8
Площадь 400 м²
€1,48 млн
Дом 6 комнат в gmina Piaseczno, Польша
Дом 6 комнат
gmina Piaseczno, Польша
Комнаты 6
Площадь 254 м²
€458,549
Дом 6 комнат с балконом в gmina Piaseczno, Польша
Дом 6 комнат с балконом
gmina Piaseczno, Польша
Комнаты 6
Площадь 247 м²
€623,373
Дом 6 комнат в gmina Gora Kalwaria, Польша
Дом 6 комнат
gmina Gora Kalwaria, Польша
Комнаты 6
Площадь 200 м²
€420,513
Дом 4 комнаты в Magdalenka, Польша
Дом 4 комнаты
Magdalenka, Польша
Комнаты 4
Площадь 184 м²
€342,327
Дом 5 комнат в gmina Prazmow, Польша
Дом 5 комнат
gmina Prazmow, Польша
Комнаты 5
Площадь 358 м²
€420,513
Дом 10 комнат в gmina Piaseczno, Польша
Дом 10 комнат
gmina Piaseczno, Польша
Комнаты 10
Площадь 456 м²
€581,110
Дом 5 комнат в Ustanow, Польша
Дом 5 комнат
Ustanow, Польша
Комнаты 5
Площадь 195 м²
€486,020
Дом 12 комнат в gmina Piaseczno, Польша
Дом 12 комнат
gmina Piaseczno, Польша
Комнаты 12
Площадь 650 м²
€1,02 млн
Дом 7 комнат с балконом в Констанцин-Езёрна (город), Польша
Дом 7 комнат с балконом
Констанцин-Езёрна (город), Польша
Комнаты 7
Площадь 600 м²
Этаж 1
€1,20 млн
Дом 10 комнат с балконом в Констанцин-Езёрна (город), Польша
Дом 10 комнат с балконом
Констанцин-Езёрна (город), Польша
Комнаты 10
Площадь 538 м²
€496,585
Дом 6 комнат в gmina Piaseczno, Польша
Дом 6 комнат
gmina Piaseczno, Польша
Комнаты 6
Площадь 395 м²
€739,595
Дом 5 комнат в gmina Piaseczno, Польша
Дом 5 комнат
gmina Piaseczno, Польша
Комнаты 5
Площадь 199 м²
€464,888
Дом 5 комнат в gmina Gora Kalwaria, Польша
Дом 5 комнат
gmina Gora Kalwaria, Польша
Комнаты 5
Площадь 291 м²
€517,717
Дом 4 комнаты в gmina Lesznowola, Польша
Дом 4 комнаты
gmina Lesznowola, Польша
Комнаты 4
Площадь 220 м²
€335,987
Дом 20 комнат с балконом в Magdalenka, Польша
Дом 20 комнат с балконом
Magdalenka, Польша
Комнаты 20
Площадь 1 300 м²
€993,171
Дом 6 комнат в Magdalenka, Польша
Дом 6 комнат
Magdalenka, Польша
Комнаты 6
Площадь 395 м²
€1,20 млн
Дом 7 комнат в gmina Piaseczno, Польша
Дом 7 комнат
gmina Piaseczno, Польша
Комнаты 7
Площадь 300 м²
€483,907
Дом в Констанцин-Езёрна (город), Польша
Дом
Констанцин-Езёрна (город), Польша
Площадь 1 076 м²
€1,15 млн
Дом 8 комнат с балконом в Констанцин-Езёрна (город), Польша
Дом 8 комнат с балконом
Констанцин-Езёрна (город), Польша
Комнаты 8
Площадь 1 100 м²
€4,12 млн
Дом 12 комнат в gmina Gora Kalwaria, Польша
Дом 12 комнат
gmina Gora Kalwaria, Польша
Комнаты 12
Площадь 819 м²
€486,020
Дом в Magdalenka, Польша
Дом
Magdalenka, Польша
Площадь 857 м²
€1,35 млн
Дом 6 комнат в Констанцин-Езёрна гмина, Польша
Дом 6 комнат
Констанцин-Езёрна гмина, Польша
Комнаты 6
Площадь 280 м²
Свободностоячий, функциональный, просторный дом, расположенный при очень тихой, камерной уло…
€692,340
Дом 8 комнат с террасой в Констанцин-Езёрна гмина, Польша
Дом 8 комнат с террасой
Констанцин-Езёрна гмина, Польша
Комнаты 8
Площадь 321 м²
ГЛАВНЫЕ КОЗЫРИ Другая линия застройки. Собственная подъездная улочка. Очень солидная констру…
€368,918
Дом 7 комнат с террасой в Констанцин-Езёрна гмина, Польша
Дом 7 комнат с террасой
Констанцин-Езёрна гмина, Польша
Комнаты 7
Площадь 272 м²
Готовый к введению свободностоячий дом, триэтажный площадью 272,13 m2(250,59 m2 + 21,54 m2 г…
€370,896

Параметры недвижимости в Пясечинский повят, Польша

с видом на горы
недорогая
элитная
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