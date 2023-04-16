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Купить дом в Пясечинский повят, Польша

Констанцин-Езёрна гмина
8
gmina Lesznowola
7
gmina Piaseczno
6
Пясечно
1
21 объект найдено
Таунхаус 3 спальнив Jozefoslaw, Польша
Таунхаус 3 спальни
Jozefoslaw, Польша
6 Количество комнат 1 ванных комнат 109 м² Количество этажей 3
€ 136,853
Продается новый таунхаус в пригороде Варшавы Piaseczno, 3 этажа, 5/6 комнат Площадь 109,1…
Дом 4 спальнив Jozefoslaw, Польша
Дом 4 спальни
Jozefoslaw, Польша
5 Количество комнат 3 ванных комнат 109 м²
€ 150,157
Расположен в новом комплексе домов Cichej Łąki в Piaseczno (окрестности города Józefo…
Дом 3 спальнив Магдаленка, Польша
Дом 3 спальни
Магдаленка, Польша
4 Количество комнат 2 ванных комнат 166 м² Количество этажей 2
€ 279,058
Продается дом с мебелью на границе с Варшавой Nowa Wola Piaseczno !!! Для покупки данного…
Дом 9 комнатв Пясечно, Польша
Дом 9 комнат
Пясечно, Польша
9 Количество комнат 3 ванных комнат 296 м² Количество этажей 1
€ 600,907
Продаётся дом 296 кв.м 10 комнат пригород Варшавы г. Piaseczno, ул. Tadeusza Kościuszki В…
Дуплекс 5 спаленв Белява, Польша
Дуплекс 5 спален
Белява, Польша
9 Количество комнат 3 ванных комнат 250 м² Количество этажей 2
€ 638,807
Продаётся 2-х этажный дом (bliźniak) 250 кв.м 9 комнат в пригороде Варшавы г. Konstancin-Jez…
Особняк 3 спальнив Kepa Okrzewska, Польша
Особняк 3 спальни
Kepa Okrzewska, Польша
4 Количество комнат 2 ванных комнат 226 м² Количество этажей 1
€ 668,121
Продаётся современный умный дом 226,38 кв.м 4 комнаты Warszawa, район Wilanów, Kępa O…
Дуплекс 3 спальнив Czarnow, Польша
Дуплекс 3 спальни
Czarnow, Польша
6 Количество комнат 3 ванных комнат 395 м² Количество этажей 2
€ 688,043
Продаётся 2-х этажный дом 395,14 кв.м 6 комнат пригород Варшавы г. Piaseczno, ул. ks. Marka …
Дом 5 комнатв Jozefoslaw, Польша
Дом 5 комнат
Jozefoslaw, Польша
5 Количество комнат 134 м²
€ 231,194
Дом 7 комнатв Белява, Польша
Дом 7 комнат
Белява, Польша
7 Количество комнат 400 м² Количество этажей 2
€ 1,398,030
Новочесны и комфортовы дом злокализиваны на prestiżowym osiedlu "Konstancja" туз обок ской а…
Дом 6 комнатв Магдаленка, Польша
Дом 6 комнат
Магдаленка, Польша
6 Количество комнат 355 м²
€ 1,004,052
Дуплекс 4 спальнив Лешноволя, Польша
Дуплекс 4 спальни
Лешноволя, Польша
6 Количество комнат 3 ванных комнат 250 м² Количество этажей 2
€ 460,346
Польская версия ниже // Размовляємо Україньской помою // Мы говорим на русский Свойство: по…
Дом 4 спальнив Магдаленка, Польша
Дом 4 спальни
Магдаленка, Польша
5 Количество комнат 2 ванных комнат 182 м² Количество этажей 2
€ 196,595
Мы говорим по-английски // НЕ ПОТСРБНИЙ ДОЗІЛ МСВ ПОЛЬЩІ // НЕ КУЖИНО РАЗРЕШЕНЬЕ МВД ПОЛЬШИ …
Дом 3 спальнив Магдаленка, Польша
Дом 3 спальни
Магдаленка, Польша
5 Количество комнат 3 ванных комнат 181 м² Количество этажей 2
€ 270,792
Польская версия ниже ** Размовляємо Українськой ** Мы говорим на русский Свойство: половина…
Дом 9 комнатв Белява, Польша
Дом 9 комнат
Белява, Польша
9 Количество комнат 438 м²
€ 905,458
Дом 5 комнатв Jozefoslaw, Польша
Дом 5 комнат
Jozefoslaw, Польша
5 Количество комнат 134 м²
€ 257,351
Дом 4 комнатыв Белява, Польша
Дом 4 комнаты
Белява, Польша
4 Количество комнат 140 м²
€ 299,807
Таунхаус 4 спальнив Згожала, Польша
Таунхаус 4 спальни
Згожала, Польша
5 Количество комнат 3 ванных комнат 130 м² Количество этажей 2
€ 216,633
Отдельно стоящий дом Ссеми в Згожале рядом с Пясечно | | ок. 130 м2, 3 этажи | | сад ок. 99m…
Дуплекс 4 спальнив Констанцин-Езёрна (город), Польша
Дуплекс 4 спальни
Констанцин-Езёрна (город), Польша
5 Количество комнат 3 ванных комнат 177 м² Количество этажей 2
€ 403,039
Полу - отдельно стоящий дом в Konstancin Jeziorna | | около 177 м2, 2 этажи | | частный сад …
Дом 5 комнатв Gloskow, Польша
Дом 5 комнат
Gloskow, Польша
5 Количество комнат 250 м²
€ 301,819
Дом 5 комнатв Loziska, Польша
Дом 5 комнат
Loziska, Польша
5 Количество комнат 145 м²
€ 306,785
145M2 ПОВЕРХНОСТЬ БЛИСТЕР НА 500M2 СЕМЬ: Уединенный жилой комплекс, состоящий из 17 зданий…
Дом 9 комнатв Белява, Польша
Дом 9 комнат
Белява, Польша
9 Количество комнат 250 м²
€ 643,881

Параметры недвижимости в Пясечинский повят, Польша

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элитное
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