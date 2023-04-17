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Купить недвижимость в Превеза, Греция

4 объекта найдено
Дуплекс 10 спаленв Preveza Municipality, Греция
Дуплекс 10 спален
Preveza Municipality, Греция
4 ванных комнат 630 м² Количество этажей 2
€ 195,000
& Pi; & Rho; е & вепсилон; & Эпсу; & Eta; и тау; & Ита; & каппа; & Альфа; & Sigmaf ;: & Pi; …
Вилла 5 спаленв Preveza Municipality, Греция
Вилла 5 спален
Preveza Municipality, Греция
10 Количество комнат 4 ванных комнат 300 м² Количество этажей 2
€ 1,210,000
&Пи; & Rho; е & бета; & epson; & дзета; & альфа; & Mu; у и тау; & йота; & каппа; & альфа; & …
Вилла 5 спаленв Neochori, Греция
Вилла 5 спален
Neochori, Греция
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,070,000
Продается 3-этажная вилла площадью 370 кв.м в Эпире. Цокольный этаж состоит из гостиной с ку…
Коттедж 3 спальнив Preveza Municipality, Греция
Коттедж 3 спальни
Preveza Municipality, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 280,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из о…

Параметры недвижимости в Превеза, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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