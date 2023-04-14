Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Македонии и Фракии
  4. периферия Центральная Македония
  5. The Municipality of Sithonia
  6. Никити
  7. Дома

Купить дом в Никити, Греция

180 объектов найдено
Дом 3 спальнив Никити, Греция
Дом 3 спальни
Никити, Греция
2 ванных комнат 222 м²
€ 280,000
Дом расположен в старой части деревни Никити в 1000 метрах от пляжа. Есть земля 200 кв. Метр…
Таунхаус 2 спальнив Никити, Греция
Таунхаус 2 спальни
Никити, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 155,000
Продается таунхаус площадью 65 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
Коттедж 3 спальнив Айос-Николаос, Греция
Коттедж 3 спальни
Айос-Николаос, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 215,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 162 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
Дом 3 спальнив Никити, Греция
Дом 3 спальни
Никити, Греция
3 Количество комнат 142 м² -1 Этаж
€ 400,000
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 2 WC Площадь: 142 m2, 3 Уро…
Дом 3 спальнив Никити, Греция
Дом 3 спальни
Никити, Греция
3 Количество комнат 142 м² -1 Этаж
€ 330,000
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 2 WC Площадь: 142 m2, 3 Уро…
Коттедж 5 комнатв Айос-Николаос, Греция
Коттедж 5 комнат
Айос-Николаос, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 3
€ 215,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 162 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на город
Дом 3 спальнив Никити, Греция
Дом 3 спальни
Никити, Греция
1 ванных комнат 85 м²
€ 185,000
Отель Μaisonetta расположен в популярной деревне Никити, в 250 метрах от большого песчаного …
Дом 11 спаленв Никити, Греция
Дом 11 спален
Никити, Греция
11 Количество комнат 269 м² -1 Этаж
€ 515,000
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 11 Cпальни, 2 Гостиная 2 Кухня 4 Ванная Площадь: 269 m2, 3 Уровни…
Таунхаус 3 спальнив Никити, Греция
Таунхаус 3 спальни
Никити, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 290,000
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
Таунхаус 3 спальнив Никити, Греция
Таунхаус 3 спальни
Никити, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 315,000
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
Таунхаус 3 спальнив Никити, Греция
Таунхаус 3 спальни
Никити, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 300,000
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
Дом 3 спальнив Айос-Николаос, Греция
Дом 3 спальни
Айос-Николаос, Греция
2 ванных комнат 110 м²
€ 350,000
The house is located in the suburbs of Agios Nicolaos village 1000 meters from the sandy bea…
Дом 3 спальнив Никити, Греция
Дом 3 спальни
Никити, Греция
2 ванных комнат 95 м²
€ 150,000
Комплекс апартаментов расположен в деревне Никити в 600 метрах от большого пляжа. Комплекс б…
Дом 2 спальнив Никити, Греция
Дом 2 спальни
Никити, Греция
2 ванных комнат 87 м²
€ 155,000
The complex of apartments is located in Nikiti village 600 meters from the great beach. The …
Дом 3 спальнив Никити, Греция
Дом 3 спальни
Никити, Греция
2 ванных комнат 90 м² Количество этажей 1
€ 155,000
The complex of apartments is located in Nikiti village 600 meters from the great beach. The …
Дом 2 спальнив Никити, Греция
Дом 2 спальни
Никити, Греция
1 ванных комнат 50 м² Количество этажей 1
€ 250,000
The complex of apartments is located in the center of Nikiti village only 250 meters from th…
Дом 4 спальнив Никити, Греция
Дом 4 спальни
Никити, Греция
1 ванных комнат 150 м²
€ 800,000
Вилла расположена в популярной туристической деревне Никити всего в 250 метрах от моря. Есть…
Коттедж 2 спальнив Никити, Греция
Коттедж 2 спальни
Никити, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 220,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Котт…
Дом 3 спальнив Никити, Греция
Дом 3 спальни
Никити, Греция
2 ванных комнат 210 м²
€ 320,000
Отель расположен в центре популярной деревни Никити, в старой части, в 1400 метрах от моря. …
Коттедж 5 спаленв Никити, Греция
Коттедж 5 спален
Никити, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 800,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
Дом 3 спальнив Никити, Греция
Дом 3 спальни
Никити, Греция
3 Количество комнат 141 м² -1 Этаж
€ 420,000
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Вилла 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 141 m2, 2 Уровни…
Дом 2 спальнив Никити, Греция
Дом 2 спальни
Никити, Греция
2 Количество комнат 85 м² -1 Этаж
€ 315,000
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Вилла 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 85 m2, 2 Уровни,…
Дом 3 спальнив Никити, Греция
Дом 3 спальни
Никити, Греция
3 Количество комнат 149 м² -1 Этаж
€ 550,000
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Вилла 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 2 WC Площадь: 149 m2, 2 Уровни…
Дом 4 спальнив Никити, Греция
Дом 4 спальни
Никити, Греция
4 Количество комнат 165 м² -1 Этаж
€ 580,000
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Вилла 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 2 WC Площадь: 165 m2, 2 Уровни…
Дом 4 спальнив Никити, Греция
Дом 4 спальни
Никити, Греция
4 Количество комнат 162 м² -1 Этаж
€ 630,000
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Вилла 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 3 WC Площадь: 162 m2, 2 Уровни…
Дом 3 спальнив Никити, Греция
Дом 3 спальни
Никити, Греция
3 ванных комнат 130 м²
€ 225,000
Дом расположен в популярной деревне Никити всего в 200 метрах от пляжа. Есть сад 250 кв. Мет…
Коттедж 3 комнатыв Айос-Николаос, Греция
Коттедж 3 комнаты
Айос-Николаос, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 160,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. У…
Коттедж 3 спальнив Никити, Греция
Коттедж 3 спальни
Никити, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 240,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
Таунхаус 3 спальнив Никити, Греция
Таунхаус 3 спальни
Никити, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 230,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
Таунхаус 3 спальнив Никити, Греция
Таунхаус 3 спальни
Никити, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 225,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
Realting.com
Перейти