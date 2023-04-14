Купить дом в Никити, Греция

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Греция
Македонии и Фракии
периферия Центральная Македония
The Municipality of Sithonia
Никити
Дома
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Дом
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180 объектов найдено
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Дом 3 спальни
Никити, Греция
2 ванных комнат
222 м²
€ 280,000
Дом расположен в старой части деревни Никити в 1000 метрах от пляжа. Есть земля 200 кв. Метр…
Таунхаус 2 спальни
Никити, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 155,000
Продается таунхаус площадью 65 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
Коттедж 3 спальни
Айос-Николаос, Греция
5 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 215,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 162 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
Дом 3 спальни
Никити, Греция
3 Количество комнат
142 м²
-1 Этаж
€ 400,000
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 2 WC Площадь: 142 m2, 3 Уро…
Дом 3 спальни
Никити, Греция
3 Количество комнат
142 м²
-1 Этаж
€ 330,000
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 2 WC Площадь: 142 m2, 3 Уро…
Коттедж 5 комнат
Айос-Николаос, Греция
5 Количество комнат
Количество этажей 3
€ 215,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 162 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на город
Дом 3 спальни
Никити, Греция
1 ванных комнат
85 м²
€ 185,000
Отель Μaisonetta расположен в популярной деревне Никити, в 250 метрах от большого песчаного …
Дом 11 спален
Никити, Греция
11 Количество комнат
269 м²
-1 Этаж
€ 515,000
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 11 Cпальни, 2 Гостиная 2 Кухня 4 Ванная Площадь: 269 m2, 3 Уровни…
Таунхаус 3 спальни
Никити, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 290,000
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
Таунхаус 3 спальни
Никити, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 315,000
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
Таунхаус 3 спальни
Никити, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 300,000
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
Дом 3 спальни
Айос-Николаос, Греция
2 ванных комнат
110 м²
€ 350,000
The house is located in the suburbs of Agios Nicolaos village 1000 meters from the sandy bea…
Дом 3 спальни
Никити, Греция
2 ванных комнат
95 м²
€ 150,000
Комплекс апартаментов расположен в деревне Никити в 600 метрах от большого пляжа. Комплекс б…
Дом 2 спальни
Никити, Греция
2 ванных комнат
87 м²
€ 155,000
The complex of apartments is located in Nikiti village 600 meters from the great beach. The …
Дом 3 спальни
Никити, Греция
2 ванных комнат
90 м²
Количество этажей 1
€ 155,000
The complex of apartments is located in Nikiti village 600 meters from the great beach. The …
Дом 2 спальни
Никити, Греция
1 ванных комнат
50 м²
Количество этажей 1
€ 250,000
The complex of apartments is located in the center of Nikiti village only 250 meters from th…
Дом 4 спальни
Никити, Греция
1 ванных комнат
150 м²
€ 800,000
Вилла расположена в популярной туристической деревне Никити всего в 250 метрах от моря. Есть…
Коттедж 2 спальни
Никити, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 220,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Котт…
Дом 3 спальни
Никити, Греция
2 ванных комнат
210 м²
€ 320,000
Отель расположен в центре популярной деревни Никити, в старой части, в 1400 метрах от моря. …
Коттедж 5 спален
Никити, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 800,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
Дом 3 спальни
Никити, Греция
3 Количество комнат
141 м²
-1 Этаж
€ 420,000
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Вилла 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 141 m2, 2 Уровни…
Дом 2 спальни
Никити, Греция
2 Количество комнат
85 м²
-1 Этаж
€ 315,000
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Вилла 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 85 m2, 2 Уровни,…
Дом 3 спальни
Никити, Греция
3 Количество комнат
149 м²
-1 Этаж
€ 550,000
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Вилла 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 2 WC Площадь: 149 m2, 2 Уровни…
Дом 4 спальни
Никити, Греция
4 Количество комнат
165 м²
-1 Этаж
€ 580,000
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Вилла 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 2 WC Площадь: 165 m2, 2 Уровни…
Дом 4 спальни
Никити, Греция
4 Количество комнат
162 м²
-1 Этаж
€ 630,000
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Вилла 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 3 WC Площадь: 162 m2, 2 Уровни…
Дом 3 спальни
Никити, Греция
3 ванных комнат
130 м²
€ 225,000
Дом расположен в популярной деревне Никити всего в 200 метрах от пляжа. Есть сад 250 кв. Мет…
Коттедж 3 комнаты
Айос-Николаос, Греция
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 160,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. У…
Коттедж 3 спальни
Никити, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 240,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
Таунхаус 3 спальни
Никити, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 230,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
Таунхаус 3 спальни
Никити, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 225,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
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