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  6. Лайина

Жильё с видом на горы в Лайина, Греция

6 объектов найдено
Коттедж 4 спальни в Kavallari, Греция
Коттедж 4 спальни
Kavallari, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
€ 285,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 321 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Таунхаус 3 спальни в Kavallari, Греция
Таунхаус 3 спальни
Kavallari, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 180,000
Продается таунхаус площадью 155 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…
Таунхаус 6 спален в Kavallari, Греция
Таунхаус 6 спален
Kavallari, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 4
€ 215,000
Продается таунхаус площадью 305 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 4 у…
Коттедж 6 спален в Лайина, Греция
Коттедж 6 спален
Лайина, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 380,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Коттедж 2 спальни в Лайина, Греция
Коттедж 2 спальни
Лайина, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 3
€ 130,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Коттедж 3 спальни в Лайина, Греция
Коттедж 3 спальни
Лайина, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 200,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 340 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строител…
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