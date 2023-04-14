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Купить недвижимость в Касандрия, Греция

176 объектов найдено
Квартира 2 спальнив Kallithea, Греция
Квартира 2 спальни
Kallithea, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 115,000
Продается квартира площадью 50 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
Квартира 2 спальнив Kallithea, Греция
Квартира 2 спальни
Kallithea, Греция
1 ванных комнат 62 м²
€ 130,000
Код недвижимости: HPS3792 - Квартира на продажу в Кассандре Каллитея для € 130.000 . Это 62 …
Таунхаус 3 спальнив Kallithea, Греция
Таунхаус 3 спальни
Kallithea, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 3 спальнив Kallithea, Греция
Таунхаус 3 спальни
Kallithea, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 3 спальнив Kallithea, Греция
Таунхаус 3 спальни
Kallithea, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 3 спальнив Kallithea, Греция
Таунхаус 3 спальни
Kallithea, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Продается таунхаус площадью 115 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Вилла 3 спальнив Kallithea, Греция
Вилла 3 спальни
Kallithea, Греция
3 ванных комнат 100 м²
€ 350,000
Property Code: 3-1214 - Villa FOR SALE in Kassandra Kallithea for €350.000 . This 100 sq. m.…
Квартира 4 спальнив Kallithea, Греция
Квартира 4 спальни
Kallithea, Греция
5 ванных комнат 130 м²
€ 280,000
Property Code: 3-1211 - Maisonette FOR SALE in Kassandra Kallithea for €280.000 . This 130 s…
Квартира 2 спальнив Kallithea, Греция
Квартира 2 спальни
Kallithea, Греция
2 ванных комнат 90 м²
€ 250,000
Property Code: 3-1196 - Maisonette FOR SALE in Kassandra Kallithea for €250.000 . This 90 sq…
Квартира 1 спальняв Kallithea, Греция
Квартира 1 спальня
Kallithea, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 88,000
Продается квартира площадью 42 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
Дом 3 спальнив Kallithea, Греция
Дом 3 спальни
Kallithea, Греция
3 Количество комнат 130 м² -1 Этаж
€ 1,200,000
Afitos ПРОДАЁТСЯ Вилла 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 130 m2, 3 Уровни…
Вилла 7 спаленв Kallithea, Греция
Вилла 7 спален
Kallithea, Греция
2 ванных комнат 460 м²
€ 3,500,000
Код недвижимости: 3-1110 - Вилла на продажу в Кассандре Каллитея за € 3.500.000 . Это 460 кв…
Дом 5 спаленв Kallithea, Греция
Дом 5 спален
Kallithea, Греция
5 Количество комнат 451 м² -1 Этаж
€ 2,500,000
Afitos ПРОДАЁТСЯ Вилла 5 Cпальни, 1 Гостиная 2 Кухня 4 Ванная 1 WC Площадь: 451 m2, 3 Уровни…
Квартира 4 спальнив Fourka, Греция
Квартира 4 спальни
Fourka, Греция
3 ванных комнат 125 м²
€ 410,000
Property Code: 3-1073 - Maisonette FOR SALE in Kassandra Nea Fokaia for €410.000 . This 125 …
Квартира 1 спальняв Kallithea, Греция
Квартира 1 спальня
Kallithea, Греция
1 ванных комнат 39 м²
€ 105,000
Код недвижимости: 3-1060 - Квартира на продажу в Кассандра Афитос для € 105.000 . Это 39,5 к…
Квартира 2 спальнив Kallithea, Греция
Квартира 2 спальни
Kallithea, Греция
1 ванных комнат 60 м²
€ 160,000
Апартаменты расположены в популярном туристическом поселке Калитея, в 650 метрах от большого…
Дом 2 спальнив Kallithea, Греция
Дом 2 спальни
Kallithea, Греция
1 ванных комнат 60 м²
€ 145,000
Мезонеты расположены в популярной туристической деревне Калитея, в 650 метрах от большого пе…
Коттедж 4 спальнив Kallithea, Греция
Коттедж 4 спальни
Kallithea, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 90,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 190 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
Вилла 3 спальнив Kallithea, Греция
Вилла 3 спальни
Kallithea, Греция
2 ванных комнат 130 м²
€ 1,200,000
Код недвижимости: HPS3433 - Квартира на продажу в Кассандра Афитос для € 1.200.000 . Это 130…
Квартира 1 спальняв Kallithea, Греция
Квартира 1 спальня
Kallithea, Греция
1 ванных комнат 45 м²
€ 85,000
Код недвижимости: HPS3393 - Квартира на продажу в Кассандре Каллитея для € 80.000 . Это 45 к…
Дом 9 спаленв Kallithea, Греция
Дом 9 спален
Kallithea, Греция
4 ванных комнат 460 м²
€ 690,000
Дом расположен в популярной деревне Каллитея, в 750 метрах от пляжа и в 300 метрах от центра…
Вилла 5 спаленв Kallithea, Греция
Вилла 5 спален
Kallithea, Греция
4 ванных комнат 451 м²
€ 2,500,000
Property Code: HPS3380 - Villa FOR SALE in Kassandra Afitos for €2.500.000 . This 451 sq. m.…
Коттедж 2 спальнив Kallithea, Греция
Коттедж 2 спальни
Kallithea, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 380,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 70 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пе…
Дом 4 спальнив Kallithea, Греция
Дом 4 спальни
Kallithea, Греция
4 Количество комнат 228 м² -1 Этаж
€ 4,000,000
Kallithea ПРОДАЁТСЯ Вилла 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 228 m2, 2 Уро…
Дом 4 спальнив Kallithea, Греция
Дом 4 спальни
Kallithea, Греция
4 Количество комнат 200 м² -1 Этаж
€ 780,000
Kallithea ПРОДАЁТСЯ Вилла 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 200 m2, 2 Уро…
Дом 3 спальнив Kallithea, Греция
Дом 3 спальни
Kallithea, Греция
3 Количество комнат 180 м² -1 Этаж
€ 380,000
Kallithea ПРОДАЁТСЯ Дом 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 180 m2, 2 Уровн…
Дом 3 спальнив Касандрия, Греция
Дом 3 спальни
Касандрия, Греция
3 Количество комнат 250 м² -1 Этаж
€ 550,000
Center ПРОДАЁТСЯ Дом 3 Cпальни, 1 Гостиная 2 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 250 m2, 3 Уровни, …
Дом 6 спаленв Kallithea, Греция
Дом 6 спален
Kallithea, Греция
6 Количество комнат 285 м² -1 Этаж
€ 500,000
Kallithea ПРОДАЁТСЯ Дом 6 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 2 WC Площадь: 285 m2, 3 Уровн…
Дом 3 спальнив Kallithea, Греция
Дом 3 спальни
Kallithea, Греция
3 Количество комнат 150 м² -1 Этаж
€ 475,000
Afitos ПРОДАЁТСЯ Дом 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 150 m2, 2 Уровни, …
Дом 3 спальнив Kallithea, Греция
Дом 3 спальни
Kallithea, Греция
3 Количество комнат 140 м² -1 Этаж
€ 380,000
Afitos ПРОДАЁТСЯ Дом 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 140 m2, 2 Уровни, …
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