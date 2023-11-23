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Жильё в Korinthia, Греция

дома
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4 объекта найдено
Дом 4 комнаты с камином, с Painted, с A C в Коринф, Греция
Дом 4 комнаты с камином, с Painted, с A C
Коринф, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Property Code: 601778 - House FOR SALE in Loutraki-Perachora Gefira Isthmou for €290.000 . T…
Цена по запросу
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Дом 4 комнаты с мебелью, с охраной, с камином в Коринф, Греция
Дом 4 комнаты с мебелью, с охраной, с камином
Коринф, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
ID Real Estate: 601665 - Άγιος Γεώργιος, дом на одну семью, воздушный на первом этаже, ПРОДА…
Цена по запросу
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Вилла 4 комнаты с охраной, с Painted, с A C в Kito, Греция
Вилла 4 комнаты с охраной, с Painted, с A C
Kito, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
ID Недвижимость: 11629 - Άνω Αλμυρή, дом на одну семью непрерывно на первом этаже ПРОДАЕТСЯ …
Цена по запросу
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Дом 3 комнаты с камином, с кладовой, с bright в Коринф, Греция
Дом 3 комнаты с камином, с кладовой, с bright
Коринф, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Код недвижимости: 11371 - Дом на продажу в Коринтос Архая Коринтос для € 170.000. Это 180 кв…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Korinthia, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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