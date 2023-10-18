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927 объектов найдено
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Вилла 5 спален
Вильнёв-Лубе, Франция
6
200 м²
Очаровательная вилла в самой красивой закрытой и охраняемой резиденции — Les Hauts de Vaugre…
€2,30 млн
Рекомендовать
Вилла 5 комнат
Антиб, Франция
5
160 м²
Вилла, площадью 160 м. Площадь сада — 700 м. Бассейн с подогревом. На цокольном этаже — гос…
€1,79 млн
Рекомендовать
Вилла 7 комнат
Больё-сюр-Мер, Франция
7
2
200 м²
Красивая вилла 200 м2 в закрытой резиденции в центре Больё-сюр-Мер. Вилла состоит из: …
€2,70 млн
Рекомендовать
Вилла 5 комнат
Антиб, Франция
5
Красивая вилла на Cap d`Antibes с видом на море. Большой сад с бассейном и джакузи. Вилла с…
€4,50 млн
Рекомендовать
Вилла 5 комнат
Антиб, Франция
5
Красивая вилла на Cap d`Antibes с видом на море. Большой сад с бассейном и джакузи. Вилла с…
€4,50 млн
Рекомендовать
Вилла 7 комнат
Больё-сюр-Мер, Франция
7
2
200 м²
Красивая вилла 200 м2 в закрытой резиденции в центре Больё-сюр-Мер. Вилла состоит из: …
€2,70 млн
Рекомендовать
Замок 14 комнат
Les Ulis, Франция
14
3
"Замок Спящей Красавицы" смотрящийся в зеркальное озеро. Пожалуй один из самых впечатляющ…
€9,40 млн
Рекомендовать
Дом 18 комнат
Метрополия Франции, Франция
18
1 400 м²
3
Нормандия... Замок XIX века, как будто вышедший из сказок Пьерро. Интересное местораспол…
€5,60 млн
Рекомендовать
Замок 6 спален
Pont-de-Poitte, Франция
6
1 000 м²
Редкий Замок эпохи Ренессанса с богатой историей. Нормандия, 80км от Парижа. Замок 1000м2…
€4,80 млн
Рекомендовать
Замок
Vimoutiers, Франция
3
Нормандия, знаменитая виллf импрессионистов Живерни, 45мин от Парижа. Замок конца XVIII в…
€3,90 млн
Рекомендовать
Дом 6 спален
Sagy, Франция
6
800 м²
2
Замки Луары, Анжу Жемчужина нео готического стиля, пример качественной реставрации элеган…
€4,70 млн
Рекомендовать
Замок
Метрополия Франции, Франция
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ШАТО ИЛЬ ДЕ ФРАНС
Цена по запросу
Рекомендовать
Замок 6 спален
Пуатье, Франция
6
800 м²
3
Электронный Замок XIX века в долине Замков Луары, 15мин до центра г. Пуатье. Замок 800m2 …
€5,90 млн
Рекомендовать
Замок 6 спален
Лизьё, Франция
6
600 м²
2
Элегантный замок. Нормандия, 1ч20 от Парижа, 40мин Довиль. Охотничий Мануар Луи XV. Жи…
€2,90 млн
Рекомендовать
Замок 7 спален
Онфлёр, Франция
7
580 м²
2
Чудесный Замок XVIII века в прекрасном состоянии ( полная реставрация в 2020г). Уникально…
€3,48 млн
Рекомендовать
Замок 9 спален
Le Vieil-Evreux, Франция
9
850 м²
2
Нормандия – великолепный замок 17-18 веков. Этот исключительный дом в стиле Людовика XIII, …
€3,70 млн
Рекомендовать
Замок 5 спален с гаражом
Париж, Франция
5
750 м²
3
Элегантное имение в непосредственной близости от Парижа (45 мин). 20 мин до международного…
€3,65 млн
Рекомендовать
Замок 10 спален
Париж, Франция
30
1 000 м²
ЗАМОК РАМБУЙЕ Замок 30 комнат 10 спален 1000 м² Этот замок, расположенный всего в пят…
€15,00 млн
2
Рекомендовать
Замок 7 спален
Метрополия Франции, Франция
20
800 м²
Замок в 45 минутах от Парижа ИЛЬ-ДЕ-ФРАНС: Замок 20 комнат 7 спален 800 м² 50 км к юг…
€14,80 млн
1
Рекомендовать
Замок 30 комнат
Монпелье, Франция
30
1 300 м²
ЗАМОК В ТУРЕНЕ Замок 30 комнат 29 спален 1300 м² Продается замок с исторической ценнос…
€14,95 млн
1
Рекомендовать
Замок 35 комнат
Орли, Франция
35
1 700 м²
ИСТОРИЧЕСКИЙ ЗАМОК В ИЛЬ-ДЕ-ФРАНС Замок 35 комнат 25 спален 1700 м² Иль-де-Франс. Расп…
€12,50 млн
2
Рекомендовать
Замок 30 комнат с видом на горы, с c ремонтом
Nizerolles, Франция
30
1 200 м²
Артикул: ART2547 ИСТОРИЧЕСКИЙ ЗАМОК Замок 30 комнат 20 спален 1200 м² Замок, первон…
€12,60 млн
Рекомендовать
Замок 17 комнат
Tours, Франция
17
1 200 м²
ЮЖНЫЙ ТУРЕНСКИЙ ЗАМОК Замок 17 комнат 11 спален 1200 м² Замок, расположенный на берег…
€1,65 млн
Рекомендовать
Замок 9 спален
Tours, Франция
23
1 400 м²
CHATEAU В ЮЖНОЙ ТУРЕНЕ Замок 23 комнаты 9 спален 1400 м² Внушительный и великолепный …
€3,95 млн
Рекомендовать
Замок 54 комнаты
Шаранта, Франция
54
1 300 м²
ЗАМОК XIX ВЕКА Замок 54 комнаты 40 спален 1300 м² Исключительный замок 19-го века в ду…
€1,60 млн
Рекомендовать
Замок 10 спален
Жиронда, Франция
18
1 036 м²
Замок 18 комнат 10 спален 1036 м² В Жиронде, в 40 км от Бордо, у ворот…
€2,30 млн
3
Рекомендовать
Замок 6 спален
Orleans, Франция
12
Замок 12 комнат 6 спален 360 м² Замок недалеко от Орлеана, расположенный на краю Орлеанск…
€2,32 млн
Рекомендовать
Замок 10 спален
Пуатье, Франция
10
700 м²
2
Элегантный Замок XVIII века в хорошем жилом состоянии, 27км от Пуатье (аэропорт, TGV). За…
€1,50 млн
Рекомендовать
Замок 9 спален
Блуа, Франция
9
600 м²
3
Замок XIX века в в самом сердце Долины Луары, 15км до Блуа. Замок общей площадью 600м2, 9…
€1,29 млн
Рекомендовать
Замок 10 спален
Tours, Франция
10
680 м²
3
Замок XIX века, 25км от Тура, в знаменитой Долине Луары. Замок жилой площадью 680м2, 10 с…
€1,49 млн
1
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