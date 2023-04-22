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Жильё в Жиронда, Франция

Бордо
6
Аркашон
4
Ла Тест-де-Бюш
2
33 объекта найдено
Замок в Бордо, Франция
Замок
Бордо, Франция
1 000 м²
€ 3,400,000
Франция Аквитания г.Бордо Замок в итальянском стиле Элегантный…
Вилла 4 спальни в Ла Тест-де-Бюш, Франция
Вилла 4 спальни
Ла Тест-де-Бюш, Франция
210 м²
€ 2,267,200
Небольшой уголок рая! Ваша международная платформа недвижимости на Лазурном берегу предлагае…
Вилла 5 спален в Pyla-sur-Mer, Франция
Вилла 5 спален
Pyla-sur-Mer, Франция
550 м²
€ 11,550,000
Ваша международная платформа недвижимости на Лазурном берегу предлагает вам в ЭКСКЛЮЗИВНОСТИ…
Вилла 6 спален в Pyla-sur-Mer, Франция
Вилла 6 спален
Pyla-sur-Mer, Франция
210 м²
€ 2,310,000
Ваша международная платформа недвижимости на Лазурном берегу представляет эту семейную виллу…
Вилла 3 спальни в Аркашон, Франция
Вилла 3 спальни
Аркашон, Франция
151 м²
€ 934,500
Ваша международная платформа недвижимости на Лазурном берегу предлагает вам этот новый двухк…
Вилла 3 спальни в Гюжан-Местрас, Франция
Вилла 3 спальни
Гюжан-Местрас, Франция
280 м²
€ 882,000
Ваша международная платформа недвижимости на Лазурном берегу предлагает вам этот великолепны…
Квартира 3 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 3 комнаты
Бордо, Франция
3 Количество комнат 76 м²
€ 345,700
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023Бордо Арманьяк Основные проекты развития этого района, раз…
Квартира 3 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 3 комнаты
Бордо, Франция
3 Количество комнат 76 м²
€ 350,200
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023Бордо Арманьяк Основные проекты развития этого района, раз…
Квартира 3 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 3 комнаты
Бордо, Франция
3 Количество комнат 76 м²
€ 360,200
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023Бордо Арманьяк Основные проекты развития этого района, раз…
Квартира 3 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 3 комнаты
Бордо, Франция
3 Количество комнат 64 м²
€ 310,500
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023Бордо Арманьяк Основные проекты развития этого района, раз…
Квартира 4 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 4 комнаты
Бордо, Франция
4 Количество комнат 79 м²
€ 325,000
Дата сдачи объекта: немедленно  Откройте для себя резиденцию LEJARD'IN! 51 квартира в 3 здан…
Квартира 4 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 4 комнаты
Бордо, Франция
4 Количество комнат 86 м²
€ 385,000
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023Бордо Арманьяк Основные проекты развития этого района, раз…
Квартира 3 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 3 комнаты
Бордо, Франция
3 Количество комнат 62 м²
€ 298,000
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022  Откройте для себя резиденцию LEJARD'IN! 51 квартира в 3 …
Квартира 3 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 3 комнаты
Бордо, Франция
3 Количество комнат 68 м²
€ 292,500
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2023  Архитектурный облик апартаментов отличается редкой элега…
Квартира 4 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 4 комнаты
Бордо, Франция
4 Количество комнат 86 м²
€ 365,000
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023Бордо Арманьяк Основные проекты развития этого района, раз…
Квартира 2 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 2 комнаты
Бордо, Франция
2 Количество комнат 58 м²
€ 310,000
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023Бордо Арманьяк Основные проекты развития этого района, раз…
Квартира 3 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 3 комнаты
Бордо, Франция
3 Количество комнат 75 м²
€ 365,000
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023Бордо Арманьяк Основные проекты развития этого района, раз…
Квартира 4 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 4 комнаты
Бордо, Франция
4 Количество комнат 86 м²
€ 350,000
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023Бордо Арманьяк Основные проекты развития этого района, раз…
Квартира 4 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 4 комнаты
Бордо, Франция
4 Количество комнат 86 м²
€ 372,000
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023Бордо Арманьяк Основные проекты развития этого района, раз…
Квартира 4 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 4 комнаты
Бордо, Франция
4 Количество комнат 86 м²
€ 380,000
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023Бордо Арманьяк Основные проекты развития этого района, раз…
Квартира 4 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 4 комнаты
Бордо, Франция
4 Количество комнат 90 м²
€ 395,000
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023Бордо Арманьяк Основные проекты развития этого района, раз…
Квартира 4 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 4 комнаты
Бордо, Франция
4 Количество комнат 90 м²
€ 399,000
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023Бордо Арманьяк Основные проекты развития этого района, раз…
Квартира 5 комнат в Бордо, Франция
Квартира 5 комнат
Бордо, Франция
5 Количество комнат 142 м²
€ 600,000
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023Бордо Арманьяк Основные проекты развития этого района, раз…
Квартира 3 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 3 комнаты
Бордо, Франция
3 Количество комнат 62 м²
€ 284,500
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2023  Архитектурный облик апартаментов отличается редкой элега…
Квартира 3 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 3 комнаты
Бордо, Франция
3 Количество комнат 62 м²
€ 279,500
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2023  Архитектурный облик апартаментов отличается редкой элега…
Квартира 3 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 3 комнаты
Бордо, Франция
3 Количество комнат 63 м²
€ 284,500
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2023  Архитектурный облик апартаментов отличается редкой элега…
Квартира 3 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 3 комнаты
Бордо, Франция
3 Количество комнат 66 м²
€ 289,500
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2023  Архитектурный облик апартаментов отличается редкой элега…
Квартира 4 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 4 комнаты
Бордо, Франция
4 Количество комнат 84 м²
€ 369,000
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2023  Архитектурный облик апартаментов отличается редкой элега…
Квартира 4 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 4 комнаты
Бордо, Франция
4 Количество комнат 88 м²
€ 379,000
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2023  Архитектурный облик апартаментов отличается редкой элега…
Квартира 5 комнат в Бордо, Франция
Квартира 5 комнат
Бордо, Франция
5 Количество комнат 100 м²
€ 431,000
Дата сдачи объекта: немедленно  Последние 4-х и 5-ти комнатные дома в полной собственности с…

Параметры недвижимости в Жиронда, Франция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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