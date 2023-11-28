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Дома в Жиронда, Франция

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замки
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10 объектов найдено
Замок в Бордо, Франция
Замок
Бордо, Франция
Площадь 1 400 м²
Франция Аквитания, регион г.Бордо Замок с виноградником 70 га Уник…
€39,00 млн
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Замок в Бордо, Франция
Замок
Бордо, Франция
Площадь 1 000 м²
Франция Аквитания г.Бордо Замок в итальянском стиле Элегантный…
€3,40 млн
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Вилла 4 спальни в Ла Тест-де-Бюш, Франция
Вилла 4 спальни
Ла Тест-де-Бюш, Франция
Количество спален 4
Площадь 210 м²
Небольшой уголок рая! Ваша международная платформа недвижимости на Лазурном берегу предлагае…
€2,27 млн
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Вилла 5 спален в Pyla-sur-Mer, Франция
Вилла 5 спален
Pyla-sur-Mer, Франция
Количество спален 5
Площадь 550 м²
Ваша международная платформа недвижимости на Лазурном берегу предлагает вам в ЭКСКЛЮЗИВНОСТИ…
€11,55 млн
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Вилла 6 спален в Pyla-sur-Mer, Франция
Вилла 6 спален
Pyla-sur-Mer, Франция
Количество спален 6
Площадь 210 м²
Ваша международная платформа недвижимости на Лазурном берегу представляет эту семейную виллу…
€2,31 млн
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Вилла 3 спальни в Аркашон, Франция
Вилла 3 спальни
Аркашон, Франция
Количество спален 3
Площадь 151 м²
Ваша международная платформа недвижимости на Лазурном берегу предлагает вам этот новый двухк…
€934,500
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Вилла 3 спальни в Гюжан-Местрас, Франция
Вилла 3 спальни
Гюжан-Местрас, Франция
Количество спален 3
Площадь 280 м²
Ваша международная платформа недвижимости на Лазурном берегу предлагает вам этот великолепны…
€882,000
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Шале 16 спален с мебелью, с кондиционером, с садом в Бордо, Франция
Шале 16 спален с мебелью, с кондиционером, с садом
Бордо, Франция
Количество спален 16
Площадь 1 115 м²
Превосходное шато расположено в Бордо, Франция. Особняк построенный в 1905 году расположен н…
€3,30 млн
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Замок 9 спален с мебелью, с садом, с инфраструктурой в Бордо, Франция
Замок 9 спален с мебелью, с садом, с инфраструктурой
Бордо, Франция
Количество спален 9
Площадь 560 м²
Потрясающий замок девятнадцатого века находится в 20 км от Бордо. Планировка замка состоит и…
€1,69 млн
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Дом 4 спальни с мебелью, с садом, с личным бассейном в Бордо, Франция
Дом 4 спальни с мебелью, с садом, с личным бассейном
Бордо, Франция
Количество спален 4
Площадь 450 м²
Чудесный дом с частным виноградником располагается на юго-западе Франции в городе Бордо. Жил…
€985,000
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Параметры недвижимости в Жиронда, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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