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Квартиры в Жиронда, Франция

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24 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 3 комнаты
Бордо, Франция
Комнаты 3
Площадь 76 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023Бордо Арманьяк Основные проекты развития этого района, раз…
€345,700
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Квартира 3 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 3 комнаты
Бордо, Франция
Комнаты 3
Площадь 76 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023Бордо Арманьяк Основные проекты развития этого района, раз…
€350,200
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Квартира 3 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 3 комнаты
Бордо, Франция
Комнаты 3
Площадь 76 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023Бордо Арманьяк Основные проекты развития этого района, раз…
€360,200
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Квартира 3 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 3 комнаты
Бордо, Франция
Комнаты 3
Площадь 64 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023Бордо Арманьяк Основные проекты развития этого района, раз…
€310,500
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Квартира 4 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 4 комнаты
Бордо, Франция
Комнаты 4
Площадь 79 м²
Дата сдачи объекта: немедленно  Откройте для себя резиденцию LEJARD'IN! 51 квартира в 3 здан…
€325,000
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Квартира 4 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 4 комнаты
Бордо, Франция
Комнаты 4
Площадь 86 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023Бордо Арманьяк Основные проекты развития этого района, раз…
€385,000
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Квартира 3 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 3 комнаты
Бордо, Франция
Комнаты 3
Площадь 62 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022  Откройте для себя резиденцию LEJARD'IN! 51 квартира в 3 …
€298,000
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Квартира 3 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 3 комнаты
Бордо, Франция
Комнаты 3
Площадь 68 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2023  Архитектурный облик апартаментов отличается редкой элега…
€292,500
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Квартира 2 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 2 комнаты
Бордо, Франция
Комнаты 2
Площадь 58 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023Бордо Арманьяк Основные проекты развития этого района, раз…
€310,000
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Квартира 3 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 3 комнаты
Бордо, Франция
Комнаты 3
Площадь 75 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023Бордо Арманьяк Основные проекты развития этого района, раз…
€365,000
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Квартира 4 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 4 комнаты
Бордо, Франция
Комнаты 4
Площадь 86 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023Бордо Арманьяк Основные проекты развития этого района, раз…
€365,000
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Квартира 4 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 4 комнаты
Бордо, Франция
Комнаты 4
Площадь 86 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023Бордо Арманьяк Основные проекты развития этого района, раз…
€350,000
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Квартира 4 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 4 комнаты
Бордо, Франция
Комнаты 4
Площадь 86 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023Бордо Арманьяк Основные проекты развития этого района, раз…
€372,000
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Квартира 4 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 4 комнаты
Бордо, Франция
Комнаты 4
Площадь 86 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023Бордо Арманьяк Основные проекты развития этого района, раз…
€380,000
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Квартира 4 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 4 комнаты
Бордо, Франция
Комнаты 4
Площадь 90 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023Бордо Арманьяк Основные проекты развития этого района, раз…
€395,000
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Квартира 4 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 4 комнаты
Бордо, Франция
Комнаты 4
Площадь 90 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023Бордо Арманьяк Основные проекты развития этого района, раз…
€399,000
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Квартира 5 комнат в Бордо, Франция
Квартира 5 комнат
Бордо, Франция
Комнаты 5
Площадь 142 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023Бордо Арманьяк Основные проекты развития этого района, раз…
€600,000
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Квартира 3 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 3 комнаты
Бордо, Франция
Комнаты 3
Площадь 62 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2023  Архитектурный облик апартаментов отличается редкой элега…
€284,500
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Квартира 3 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 3 комнаты
Бордо, Франция
Комнаты 3
Площадь 62 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2023  Архитектурный облик апартаментов отличается редкой элега…
€279,500
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Квартира 3 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 3 комнаты
Бордо, Франция
Комнаты 3
Площадь 63 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2023  Архитектурный облик апартаментов отличается редкой элега…
€284,500
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Квартира 3 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 3 комнаты
Бордо, Франция
Комнаты 3
Площадь 66 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2023  Архитектурный облик апартаментов отличается редкой элега…
€289,500
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Квартира 4 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 4 комнаты
Бордо, Франция
Комнаты 4
Площадь 84 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2023  Архитектурный облик апартаментов отличается редкой элега…
€369,000
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Квартира 4 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 4 комнаты
Бордо, Франция
Комнаты 4
Площадь 88 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2023  Архитектурный облик апартаментов отличается редкой элега…
€379,000
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Квартира 5 комнат с террасой, с гаражом в Бордо, Франция
Квартира 5 комнат с террасой, с гаражом
Бордо, Франция
Комнаты 5
Площадь 100 м²
Дата сдачи объекта: немедленно  Последние 4-х и 5-ти комнатные дома в полной собственности с…
€431,000
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Параметры недвижимости в Жиронда, Франция

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