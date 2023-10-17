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Квартиры в Доминикане

La Altagracia
48
Игуэй
48
Пуэрто-Плата
19
Сальседо
17
La Romana
12
Maria Trinidad Sanchez
8
Nagua
8
Distrito Nacional
6
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97 объектов найдено
Студия 1 спальня в Bavaro, Доминиканская Республика
Студия 1 спальня
Bavaro, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Студия на продажу в Баваро, расположена в комплексе El Dorado Residence, курорт Пунта Кана. …
€84,581
Квартира 1 спальня в Bavaro, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Bavaro, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Квартира с одной спальней рядом с пляжем расположена на 2 этаже в резиденции El Dorado, Бава…
€118,794
Квартира 1 спальня в Punta Cana, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Punta Cana, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Новая резиденция в Пунта Канe THE SEED с 470 квартирами, расположенными в 12 пятиэтажных зда…
€109,290
Квартира 1 спальня в Верон, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Верон, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Количество этажей 15
Новый проект с видом на Пунта Кану скоро будет построен на утесе Верон в Доминиканской Респу…
€85,436
Квартира 1 спальня в Bavaro, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Bavaro, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Новые большие апартаменты в новом проекте Serena Village расположены недалеко от главной авт…
€88,012
Квартира 1 спальня в Punta Cana, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Punta Cana, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Новый проект City Place в Пунта Кане просто обязан удовлетворить все желания тех, кто решил …
€100,880
Квартира 1 спальня в Верон, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Верон, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 56 м²
Новые квартиры в Вероне, Пунта Кана, строятся в рамках проекта Pion Reserve Residences. Это …
€65,574
Квартира 1 спальня в Bavaro, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Bavaro, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 52 м²
Новые квартиры в Баваро скоро примут своих владельцев в Blue Marlin Boulevard Residences. Эт…
€80,780
Квартира 2 спальни в Bavaro, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Bavaro, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Этаж 2/3
Квартира рядом с пляжем Бибихагуа находится всего в 5 минутах от пляжа. Вы можете наслаждать…
€109,290
Квартира 3 спальни в Верон, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни
Верон, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Недорогая квартира с 3 спальнями, расположенная на 4 этаже в новой части резиденции Сьюдад д…
€71,276
Квартира 2 спальни в Верон, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Верон, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
2-комнатная квартира расположена в Пуэбло Баваро, район Верон, курорт Пунта Кана. Эта кварти…
€77,929
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Игуэй, Доминиканская Республика
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Этаж 1/5
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€375,388
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с vid na more в Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с vid na more
Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Этаж 15/21
Продается квартира площадью 187 м2 (20 м2, включая открытую террасу), один из лучших районов…
€332,623
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с vid na more в Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с vid na more
Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
Этаж 8/21
Продается квартира площадью 187 м2 (20 м2, включая открытую террасу), один из лучших районов…
€356,381
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 2/4
В самом центре туристической зоны Сосуа, где находятся все рестораны, бары и пляжи, совершен…
€114,992
Квартира 4 спальни в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с vid na more в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 4 спальни в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с vid na more
Сосуа, Доминиканская Республика
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 306 м²
Этаж 4/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€593,969
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
Этаж 2/4
новые 3 спальни, 2 ванные комнаты, 139 м2 + парковка, 4 кондиционера, плита, остров, кухня, …
€237,588
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с посудомоечной машиной в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с посудомоечной машиной
Сосуа, Доминиканская Республика
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 2/4
Laguna City будет состоять из 9 зданий кондоминиумов, разделенных на 3 четырехэтажные группы…
€103,588
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Bayahibe, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Bayahibe, Доминиканская Республика
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Этаж 1/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€636,735
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Bayahibe, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Bayahibe, Доминиканская Республика
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 1/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€264,768
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Bayahibe, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Bayahibe, Доминиканская Республика
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 1/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€285,390
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Bayahibe, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Bayahibe, Доминиканская Республика
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Этаж 4/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€541,700
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Bayahibe, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Bayahibe, Доминиканская Республика
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Этаж 4/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€606,703
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Bayahibe, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Bayahibe, Доминиканская Республика
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Этаж 4/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€270,850
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с vid na more в Лас-терренес, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с vid na more
Лас-терренес, Доминиканская Республика
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 192 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€475,175
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с vid na more в Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с vid na more
Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 314 м²
Этаж 16/17
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€741,273
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Этаж 6/21
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€261,346
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с vid na more в Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с vid na more
Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Этаж 9/16
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€541,700
Квартира 5 спален в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с vid na more в Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Квартира 5 спален в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с vid na more
Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 638 м²
Этаж 16/17
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€1,47 млн
Квартира 7 спален в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с vid na more в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 7 спален в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с vid na more
Сосуа, Доминиканская Республика
Комнаты 14
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 600 м²
Этаж 4/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€1,28 млн

Типы недвижимости в Доминикане

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Доминикане

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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