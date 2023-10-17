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97 объектов найдено
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Студия 1 спальня
Bavaro, Доминиканская Республика
1
1
49 м²
Студия на продажу в Баваро, расположена в комплексе El Dorado Residence, курорт Пунта Кана. …
€84,581
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Bavaro, Доминиканская Республика
1
1
55 м²
Квартира с одной спальней рядом с пляжем расположена на 2 этаже в резиденции El Dorado, Бава…
€118,794
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Punta Cana, Доминиканская Республика
1
1
60 м²
Новая резиденция в Пунта Канe THE SEED с 470 квартирами, расположенными в 12 пятиэтажных зда…
€109,290
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Верон, Доминиканская Республика
1
1
53 м²
15
Новый проект с видом на Пунта Кану скоро будет построен на утесе Верон в Доминиканской Респу…
€85,436
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Bavaro, Доминиканская Республика
1
2
75 м²
Новые большие апартаменты в новом проекте Serena Village расположены недалеко от главной авт…
€88,012
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Punta Cana, Доминиканская Республика
1
1
50 м²
Новый проект City Place в Пунта Кане просто обязан удовлетворить все желания тех, кто решил …
€100,880
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Верон, Доминиканская Республика
1
2
56 м²
Новые квартиры в Вероне, Пунта Кана, строятся в рамках проекта Pion Reserve Residences. Это …
€65,574
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Bavaro, Доминиканская Республика
1
2
52 м²
Новые квартиры в Баваро скоро примут своих владельцев в Blue Marlin Boulevard Residences. Эт…
€80,780
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Bavaro, Доминиканская Республика
2
2
93 м²
2/3
Квартира рядом с пляжем Бибихагуа находится всего в 5 минутах от пляжа. Вы можете наслаждать…
€109,290
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Верон, Доминиканская Республика
3
2
75 м²
Недорогая квартира с 3 спальнями, расположенная на 4 этаже в новой части резиденции Сьюдад д…
€71,276
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Верон, Доминиканская Республика
2
2
92 м²
2-комнатная квартира расположена в Пуэбло Баваро, район Верон, курорт Пунта Кана. Эта кварти…
€77,929
Рекомендовать
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Игуэй, Доминиканская Республика
3
2
124 м²
1/5
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€375,388
Рекомендовать
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с vid na more
Санто-Доминго, Доминиканская Республика
4
2
167 м²
15/21
Продается квартира площадью 187 м2 (20 м2, включая открытую террасу), один из лучших районов…
€332,623
Рекомендовать
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с vid na more
Санто-Доминго, Доминиканская Республика
4
2
187 м²
8/21
Продается квартира площадью 187 м2 (20 м2, включая открытую террасу), один из лучших районов…
€356,381
Рекомендовать
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
1
1
45 м²
2/4
В самом центре туристической зоны Сосуа, где находятся все рестораны, бары и пляжи, совершен…
€114,992
Рекомендовать
Квартира 4 спальни в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с vid na more
Сосуа, Доминиканская Республика
6
4
306 м²
4/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€593,969
Рекомендовать
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
4
2
139 м²
2/4
новые 3 спальни, 2 ванные комнаты, 139 м2 + парковка, 4 кондиционера, плита, остров, кухня, …
€237,588
Рекомендовать
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с посудомоечной машиной
Сосуа, Доминиканская Республика
1
1
41 м²
2/4
Laguna City будет состоять из 9 зданий кондоминиумов, разделенных на 3 четырехэтажные группы…
€103,588
Рекомендовать
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Bayahibe, Доминиканская Республика
3
2
103 м²
1/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€636,735
Рекомендовать
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Bayahibe, Доминиканская Республика
2
1
62 м²
1/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€264,768
Рекомендовать
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Bayahibe, Доминиканская Республика
2
1
62 м²
1/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€285,390
Рекомендовать
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Bayahibe, Доминиканская Республика
3
2
123 м²
4/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€541,700
Рекомендовать
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Bayahibe, Доминиканская Республика
3
2
152 м²
4/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€606,703
Рекомендовать
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Bayahibe, Доминиканская Республика
3
3
300 м²
4/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€270,850
Рекомендовать
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с vid na more
Лас-терренес, Доминиканская Республика
4
3
192 м²
3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€475,175
Рекомендовать
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с vid na more
Санто-Доминго, Доминиканская Республика
4
3
314 м²
16/17
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€741,273
Рекомендовать
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Санто-Доминго, Доминиканская Республика
3
2
162 м²
6/21
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€261,346
Рекомендовать
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с vid na more
Санто-Доминго, Доминиканская Республика
6
3
300 м²
9/16
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€541,700
Рекомендовать
Квартира 5 спален в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с vid na more
Санто-Доминго, Доминиканская Республика
7
5
638 м²
16/17
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€1,47 млн
Рекомендовать
Квартира 7 спален в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с vid na more
Сосуа, Доминиканская Республика
14
7
600 м²
4/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€1,28 млн
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