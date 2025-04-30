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Квартиры возле озера в Доминиканской Республике

Пунта-Кана
93
Пуэрто-Плата
53
Санто-Доминго
7
Ла-Альтаграсия
155
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5 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 3 комнаты
Игуэй, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 178 м²
Этаж 1/6
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$500,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 3 комнаты
Игуэй, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 563 м²
Этаж 6/6
Станьте частью первоклассного проекта в лучшем районе Доминиканской Республики, Капа-Кана, г…
$1,19 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 2 комнаты
Игуэй, Доминиканская Республика
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этаж 1/6
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$495,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 3 комнаты
Игуэй, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 563 м²
Этаж 6/6
Станьте частью первоклассного проекта в лучшем районе Доминиканской Республики, Капа-Кана, г…
$1,09 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 3 комнаты
Игуэй, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 293 м²
Этаж 2/6
Станьте частью первоклассного проекта в лучшем районе Доминиканской Республики, Капа-Кана, г…
$810,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
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Типы недвижимости в Доминиканской Республике

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Доминиканской Республике

с гаражом
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с видом на горы
с видом на море
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