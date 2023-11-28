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Квартиры в La Romana, Доминиканская Республика
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17 объектов найдено
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Квартира 1 спальня с мебелью, с видом на море, с Piscina
Хуан Долио, Доминиканская Республика
1
2
652 м²
€160,123
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
+18292590928
info@dolcevitaluxuryproperties.com
Квартира 1 спальня с мебелью, с джакузи, рядом с пляжем
Хуан Долио, Доминиканская Республика
1
1
36 м²
€132,957
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Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
+18292590928
info@dolcevitaluxuryproperties.com
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кухней
Хуан Долио, Доминиканская Республика
2
2
93 м²
€152,675
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Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
+18292590928
info@dolcevitaluxuryproperties.com
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с vid na more
Хуан Долио, Доминиканская Республика
2
1
36 м²
3/16
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€130,386
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
+18094279114
serge.fecu@habita.com
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с vid na more
Хуан Долио, Доминиканская Республика
2
1
57 м²
14/16
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€242,472
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
+18094279114
serge.fecu@habita.com
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Bayahibe, Доминиканская Республика
3
2
103 м²
1/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€613,041
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
+18094279114
serge.fecu@habita.com
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Bayahibe, Доминиканская Республика
2
1
62 м²
1/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€254,915
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
+18094279114
serge.fecu@habita.com
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Bayahibe, Доминиканская Республика
2
1
62 м²
1/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€274,771
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
+18094279114
serge.fecu@habita.com
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Bayahibe, Доминиканская Республика
3
2
123 м²
4/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€521,543
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
+18094279114
serge.fecu@habita.com
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Bayahibe, Доминиканская Республика
3
2
152 м²
4/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€584,128
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
+18094279114
serge.fecu@habita.com
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Bayahibe, Доминиканская Республика
3
3
300 м²
4/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€260,771
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
+18094279114
serge.fecu@habita.com
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с basseyn
Bayahibe, Доминиканская Республика
3
2
75 м²
2/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€78,140
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
+18094279114
serge.fecu@habita.com
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Хуан Долио, Доминиканская Республика
4
3
272 м²
3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€319,330
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
+18094279114
serge.fecu@habita.com
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с kondicioner
Bayahibe, Доминиканская Республика
2
1
55 м²
1/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€146,398
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
+18094279114
serge.fecu@habita.com
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Bayahibe, Доминиканская Республика
3
2
112 м²
1/5
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€178,422
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
+18094279114
serge.fecu@habita.com
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с vid na more
Bayahibe, Доминиканская Республика
3
1
80 м²
4/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€137,248
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
+18094279114
serge.fecu@habita.com
Квартира 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Bayahibe, Доминиканская Республика
6
4
500 м²
5/5
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€777,739
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
+18094279114
serge.fecu@habita.com
Параметры недвижимости в La Romana, Доминиканская Республика
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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