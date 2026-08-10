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Квартиры в Distrito Nacional, Доминиканская Республика

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1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни
Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Ecological Community  A residential concept in harmony with nature, located in the area of g…
$78,000
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Параметры недвижимости в Distrito Nacional, Доминиканская Республика

с садом
Недорогая
Элитная
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