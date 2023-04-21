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Квартиры в Шибенско-Книнская жупания, Хорватия

Grad Sibenik
4
Шибеник
3
Grad Vodice
2
Opcina Rogoznica
1
Водице
1
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12 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Шибеник, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Шибеник, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м² 9/13 Этаж
€ 150,000
Квартира 3 спальни, 80м2, Шубичевац, Шибеник Трехкомнатные апартаменты площадью 80,22 м2 сос…
Квартира 3 комнаты в Srima, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Srima, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м² Количество этажей 4
€ 153,800
Квартира 3 комнаты, 61,52 м2, Шрима Трехкомнатная квартира всего в 240 метрах от пляжа на Шр…
Квартира 2 комнаты в Шибеник, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Шибеник, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 47 м² 2/2 Этаж
€ 140,000
Квартира Балдекин, 2 спальни, 47,45 м2 Квартира площадью 47,45 м2 в тихом месте рядом со все…
Квартира 3 комнаты в Рогозница, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Рогозница, Хорватия
3 Количество комнат 142 м² 2/2 Этаж
€ 680,000
Пентхаус в новом здании, 141,68 м2, Рогозница Уникальный роскошный пентхаус, 141,68 м2, с ви…
Квартира 2 комнаты в Tribunj, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Tribunj, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м² 2/2 Этаж
€ 102,000
Квартира с видом на море и 2 балкона, Трибунь Двухкомнатная квартира площадью 47,50 м2 распо…
Квартира 2 комнаты в Grebastica, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Grebastica, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 52 м²
€ 130,775
Гребаштица, вокруг Шибеника, квартира 50,31 м2 в новом доме, на первом этаже, лифт, одна спа…
Квартира 4 комнаты в Шибеник, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Шибеник, Хорватия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 150 м²
€ 580,000
Шибеник, 1-й ряд у моря, площадь 150 м2, 1-й этаж, южная ориентация, удобная современная ква…
Квартира 4 комнаты в Тиесно, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Тиесно, Хорватия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 121 м² Количество этажей 2
€ 215,000
2 квартиры, первый ряд к морю, вид на море, терраса, 121 м2, Тисно Продается две двухуровнев…
Квартира 3 комнаты в Муртер, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Муртер, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² 1/3 Этаж
€ 186,000
Новое здание на Муртере, 3 - спальня, крытая терраса, парковка Будущее новое здание с заплан…
Квартира 4 комнаты в Муртер, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Муртер, Хорватия
4 Количество комнат 81 м² 1/3 Этаж
€ 230,000
Новое здание на Муртере, 4 спальня, loggie, парковка Будущее новое здание с запланированным …
Квартира 3 комнаты в Муртер, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Муртер, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м² Количество этажей 3
€ 224,000
Новое здание на Муртере, 3 - спальня, двор, парковка Будущее новое здание с запланированным …
Квартира 4 комнаты в Муртер, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Муртер, Хорватия
4 Количество комнат 81 м² 2/3 Этаж
€ 232,000
Новое здание на Муртере, 4 - спальня, loggie, парковка Будущее новое здание с запланированны…

Параметры недвижимости в Шибенско-Книнская жупания, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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