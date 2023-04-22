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14 объектов найдено
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Вилла 4 комнаты
Petrcane, Хорватия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
209 м²
€ 1,150,000
Задар, Кожино Роскошная четырехкомнатная квартира площадью 209 м2 (общая площадь 536 м2) на…
Вилла 4 комнаты
Petrcane, Хорватия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
235 м²
€ 1,500,000
Задар, Кожино Роскошный комфортабельный четырехкомнатный пентхаус НКП 235м2 на 2 этаже горо…
Вилла 3 комнаты
Petrcane, Хорватия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
92 м²
€ 550,000
Задар, Кожино Роскошная, уютная трехкомнатная квартира площадью 91,50 м2 на 1 этаже городск…
Вилла 2 комнаты
Petrcane, Хорватия
2 Количество комнат
2 ванных комнат
59 м²
€ 390,000
Задар, Кожино Роскошная, уютная двухкомнатная квартира площадью 58,50 м2 на 1 этаже городск…
Вилла 4 комнаты
Petrcane, Хорватия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
240 м²
€ 1,500,000
Задар, Кожино Роскошный комфортабельный четырехкомнатный пентхаус НКП 240м2 на 2 этаже г…
Дом 5 комнат
Crno, Хорватия
5 Количество комнат
244 м²
Количество этажей 2
€ 315,000
House on three floors, roof terrace, 400 m from the sea, Zadar, 244.43 m2 Not far from the P…
Вилла 4 комнаты
Petrcane, Хорватия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
208 м²
€ 1,230,000
Задар, Кожино Роскошная четырехкомнатная квартира 208 м2 (общая площадь 532 м2) на первом э…
Вилла 4 комнаты
Petrcane, Хорватия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
202 м²
€ 1,270,000
Задар, Кожино Роскошная четырехкомнатная квартира 202 м2 (общая площадь 517 м2) на первом э…
Вилла 5 спален
Kozino, Хорватия
6 ванных комнат
730 м²
€ 820,000
Вилла расположена в 20 км от Задара. Внутреннее пространство: 730м2 Наружное пространство: 4…
Вилла 3 спальни
Kozino, Хорватия
3 ванных комнат
180 м²
€ 850,000
Расположение: Новиград Аэропорт Земуник-18км Пляж-300м Ресторан-1км Магазин-500м Внутреннее …
Вилла 5 спален
Kozino, Хорватия
4 ванных комнат
210 м²
€ 1,000,000
Расположение: Задар Море: 2,5 км Внутреннее пространство: 210м2 Размер участка: 100…
Дом 3 комнаты
Kozino, Хорватия
3 Количество комнат
142 м²
€ 310,000
Меблированный семейный дом 142 м2 расположен в недавно построенном поселении Боканьяк в Зада…
Дом 10 комнат
Задар, Хорватия
10 Количество комнат
261 м²
€ 350,000
Отдельный дом с тремя отдельными квартирами, 261,15м2, Задар / Коловаре Дом с тремя квартира…
Дом
Kozino, Хорватия
1 085 м²
€ 2,280,000
Недавно отремонтированная вилла с 15 квартирами, рестораном и парковкой, 1085 м2, Борик, Зад…
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