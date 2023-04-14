Где стоит покупать недвижимость в Варне
Лучшими районами для покупки жилья в болгарском курорте считаются Левски и Чайка. Они расположены близко к центральной части Варны и отличаются развитой инфраструктурой. Покупателям, ценящим проживание рядом с морем, платформа REALTING рекомендует обратить внимание на такие районы, как Галата и Ален Мак. Здесь можно приобрести не только квартиры, но и частные дома.
Какие установлены цены на недвижимость в Варне
Стоимость кв. метра по городу варьируется от 500 до 1500 евро. Дороже всего оцениваются апартаменты у первой линии и в новостройках. Самые же дешевые объекты — это:
- квартиры на окраинах;
- старые дома без ремонта;
- жилье на первых этажах без балкона.
Инвесторам, желающим заработать на недвижимости в Варне, платформа Realting рекомендует приобретать апартаменты в новых комплексах, расположенных у Черного моря. Эти объекты пользуются наибольшим спросом у туристов. На сдаче купленной квартиры можно заработать до 5000-7000 евро за сезон в зависимости от масштабов и класса жилья.
Выдается ли ВНЖ при покупке недвижимости в Варне
Согласно законодательству Болгарии, иностранцы могут автоматически получить такой статус за приобретение жилого или коммерческого объекта от 300 000 евро. Выданный ВНЖ даст возможность легально проживать, работать и учиться в Варне. Через 5 лет можно подавать запрос на болгарский ПМЖ.