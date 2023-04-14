Где стоит покупать недвижимость в Варне

Лучшими районами для покупки жилья в болгарском курорте считаются Левски и Чайка. Они расположены близко к центральной части Варны и отличаются развитой инфраструктурой. Покупателям, ценящим проживание рядом с морем, платформа REALTING рекомендует обратить внимание на такие районы, как Галата и Ален Мак. Здесь можно приобрести не только квартиры, но и частные дома.

Какие установлены цены на недвижимость в Варне

Стоимость кв. метра по городу варьируется от 500 до 1500 евро. Дороже всего оцениваются апартаменты у первой линии и в новостройках. Самые же дешевые объекты — это:

квартиры на окраинах;

старые дома без ремонта;

жилье на первых этажах без балкона.

Инвесторам, желающим заработать на недвижимости в Варне, платформа Realting рекомендует приобретать апартаменты в новых комплексах, расположенных у Черного моря. Эти объекты пользуются наибольшим спросом у туристов. На сдаче купленной квартиры можно заработать до 5000-7000 евро за сезон в зависимости от масштабов и класса жилья.

Выдается ли ВНЖ при покупке недвижимости в Варне

Согласно законодательству Болгарии, иностранцы могут автоматически получить такой статус за приобретение жилого или коммерческого объекта от 300 000 евро. Выданный ВНЖ даст возможность легально проживать, работать и учиться в Варне. Через 5 лет можно подавать запрос на болгарский ПМЖ.