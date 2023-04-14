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Продажа недвижимости в Варне, Болгария

Варна
89
Бяла
35
Dolni Chiflik
18
Provadia
1
143 объекта найдено
Квартира 2 спальнив Byala, Болгария
Квартира 2 спальни
Byala, Болгария
100 м² 5 Этаж
€ 75,950
ID 30854776 For sale it is offered :1 bedroom apartment on the 5th floor with panoramic sea …
Студия 1 комнатав Золотые Пески, Болгария
Студия 1 комната
Золотые Пески, Болгария
1 Количество комнат 1 ванных комнат 46 м² 2/11 Этаж
€ 52,000
Студия SEA view в Берлине Golden Beach, Золотые пески IBG Real Estates рада предложить эту …
Дом 3 спальнив Dolni Chiflik, Болгария
Дом 3 спальни
Dolni Chiflik, Болгария
4 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м² Количество этажей 1
€ 36,990
Прекрасный дом с 3 кроватями и садом, 30 минут езды до пляжа IBG Real Estates привлекает ва…
Дом 3 спальнив Dolni Chiflik, Болгария
Дом 3 спальни
Dolni Chiflik, Болгария
7 Количество комнат 1 ванных комнат 220 м² Количество этажей 3
€ 39,500
Твердый большой дом с хозяйственными постройками в 30 минутах от пляжа IBG Real Estates пре…
Дом 3 спальнив Dolni Chiflik, Болгария
Дом 3 спальни
Dolni Chiflik, Болгария
4 Количество комнат 1 ванных комнат 128 м² Количество этажей 2
€ 50,990
3-х спальный дом и хозяйственные постройки недалеко от Варны IBG Real Estates предлагает на…
Дом 2 спальнив Dolni Chiflik, Болгария
Дом 2 спальни
Dolni Chiflik, Болгария
3 Количество комнат 145 м² Количество этажей 2
€ 39,990
2-х местный дом и гараж возле Варны и пляжа IBG Real Estate рада предложить вам этот отремо…
Квартирав Golitsa, Болгария
Квартира
Golitsa, Болгария
€ 84,500
Прекрасный 2-этажный дом вблизи курортного городка Бяла.   Преимущества -Распол…
Квартирав Варна, Болгария
Квартира
Варна, Болгария
57 м²
€ 63,000
Новостроящийся элитный жилой комплекс с ярко выраженной индивидуальностью в одном из самых…
Дом 5 спаленв Hrabrovo, Болгария
Дом 5 спален
Hrabrovo, Болгария
339 м² 1 Этаж
€ 272,244
ID 30776234Cost: 277,800 euroLocality: Khrabrovo village, Provadia community, Varna regionTo…
Дом 5 спаленв Byala, Болгария
Дом 5 спален
Byala, Болгария
923 м² 4 Этаж
€ 607,600
#30473862Complex: "Merrilk Bay"Location: GR. ByalaArea: 923.96 sq. M.Price: 620 000 euroThe …
Квартира 2 спальнив Saints Constantine and Helena Resort, Болгария
Квартира 2 спальни
Saints Constantine and Helena Resort, Болгария
102 м² 4 Этаж
€ 103,390
#28716558An apartment with 1 bedroom is offered for sale Price: 105500 eurosLocation: Golden…
Квартира 3 спальнив Чайка, Болгария
Квартира 3 спальни
Чайка, Болгария
106 м² 4 Этаж
€ 95,700
ID 29898826We offer for sale a large 3-room apartment on the 4th floor in the complex Iglika…
Квартирав Чайка, Болгария
Квартира
Чайка, Болгария
€ 45,000
Квартирав Saints Constantine and Helena Resort, Болгария
Квартира
Saints Constantine and Helena Resort, Болгария
123 м²
€ 291,622
Квартирав Saints Constantine and Helena Resort, Болгария
Квартира
Saints Constantine and Helena Resort, Болгария
196 м²
€ 451,728
  AZUR  PANORAMA 1 Представляем Вашему вниманию наш самый новый проект - Жил…
Квартирав Чайка, Болгария
Квартира
Чайка, Болгария
€ 138,000
Предлагаем Вашему вниманию меблированную квартиру с шикарным видом на море в комплексе кла…
Квартирав Venelin, Болгария
Квартира
Venelin, Болгария
€ 115,000
Предлагаются на продажу два соседних участка в курортной зоне Камчия, в 25 км от города Ва…
Квартирав Варна, Болгария
Квартира
Варна, Болгария
€ 65,000
Помещение под магазин в новом жилом доме, город Варна, район Возраждане   Описани…
Квартирав Saints Constantine and Helena Resort, Болгария
Квартира
Saints Constantine and Helena Resort, Болгария
69 м²
€ 108,044
AZUR DELUXE 6 Представляем Вашему вниманию наш самый новый проект - жилой комплекс &ldqu…
Квартира 1 спальняв Бяла, Болгария
Квартира 1 спальня
Бяла, Болгария
2 Количество комнат 2 ванных комнат 84 м² Количество этажей 4
€ 42,000
Квартира имеет два отдельных входа, один вход имеет собственный двор и вид на бассейн. Кварт…
Дом 5 спаленв Варна, Болгария
Дом 5 спален
Варна, Болгария
1 900 м² 2 Этаж
€ 1,750,000
A luxury villa is offered for sale 18 km from the city of Varna, next to an oak grove. On a …
Дом 5 спаленв Detelina, Болгария
Дом 5 спален
Detelina, Болгария
370 м² 2 Этаж
€ 261,900
A new House in the village of Detelina is offered for sale. The house is located on a plot o…
Дом 4 спальнив Yunets, Болгария
Дом 4 спальни
Yunets, Болгария
154 м² 2 Этаж
€ 181,170
For sale it is offered:ID 28529084House with 4 rooms in the village of Yunets, Chiflik Valle…
Квартирав Saints Constantine and Helena Resort, Болгария
Квартира
Saints Constantine and Helena Resort, Болгария
80 м² 6 Этаж
€ 69,000
Месторасположение жилого комплекса  на территории ботанического сада у г.Варна делает наш ко…
Квартирав Saints Constantine and Helena Resort, Болгария
Квартира
Saints Constantine and Helena Resort, Болгария
73 м² 4 Этаж
€ 115,679
“Святой Константин” хорошо знаком своим спокойствием и прекрасными пляжами. Эксклюзивный кур…
Квартирав Saints Constantine and Helena Resort, Болгария
Квартира
Saints Constantine and Helena Resort, Болгария
73 м² 5 Этаж
€ 99,047
Представляем вашему вниманию элитный комплекс закрытого типа, расположенный на второй линии …
Квартира 2 спальнив Shkorpilovtsi, Болгария
Квартира 2 спальни
Shkorpilovtsi, Болгария
89 м² 3 Этаж
€ 70,560
#19335997Offered for sale:1 bedroom apartment on the first line of the sea.Cost: 72000 euros…
Квартирав Byala, Болгария
Квартира
Byala, Болгария
€ 88,000
Прекрасный просторный  апартамент с видом на море и шикарной террасой в городе Б…
Квартирав Варна, Болгария
Квартира
Варна, Болгария
€ 240,000
Прекрасный новый дом в престижном районе Варны Местоположение Живописная местность &bd…
Квартирав Варна, Болгария
Квартира
Варна, Болгария
€ 280,000
Двухэтажный меблированный дом с прекрасной морской панорамой в живописном месте Варны М…

Параметры недвижимости в Варненская область, Болгария

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное

Где стоит покупать недвижимость в Варне

Лучшими районами для покупки жилья в болгарском курорте считаются Левски и Чайка. Они расположены близко к центральной части Варны и отличаются развитой инфраструктурой. Покупателям, ценящим проживание рядом с морем, платформа REALTING рекомендует обратить внимание на такие районы, как Галата и Ален Мак. Здесь можно приобрести не только квартиры, но и частные дома.

Какие установлены цены на недвижимость в Варне

Стоимость кв. метра по городу варьируется от 500 до 1500 евро. Дороже всего оцениваются апартаменты у первой линии и в новостройках. Самые же дешевые объекты — это:

  • квартиры на окраинах;
  • старые дома без ремонта;
  • жилье на первых этажах без балкона.

Инвесторам, желающим заработать на недвижимости в Варне, платформа Realting рекомендует приобретать апартаменты в новых комплексах, расположенных у Черного моря. Эти объекты пользуются наибольшим спросом у туристов. На сдаче купленной квартиры можно заработать до 5000-7000 евро за сезон в зависимости от масштабов и класса жилья.

Выдается ли ВНЖ при покупке недвижимости в Варне

Согласно законодательству Болгарии, иностранцы могут автоматически получить такой статус за приобретение жилого или коммерческого объекта от 300 000 евро. Выданный ВНЖ даст возможность легально проживать, работать и учиться в Варне. Через 5 лет можно подавать запрос на болгарский ПМЖ.

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