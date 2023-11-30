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Дома в Варненская область, Болгария

виллы
4
16 объектов найдено
Дом в Kamenar, Болгария
Дом
Kamenar, Болгария
€229,000
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Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией в Варненская область, Болгария
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией
Варненская область, Болгария
Комнаты 4
Площадь 230 м²
Два современных двухэтажных дома-близнеца  в тихом и  живописном месте города Варна. Дома на…
€317,000
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Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Варненская область, Болгария
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Варненская область, Болгария
Комнаты 5
Площадь 320 м²
Дом находится в местности Зеленика в 9 км от центра Варны. Дом трехэтажный, площадь 320 кв.м…
€450,000
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Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Варненская область, Болгария
Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Варненская область, Болгария
Комнаты 4
Площадь 240 м²
Новопостроенный частный дом с асфальтированным доступом, подходит для постоянного проживания…
€410,000
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Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Варненская область, Болгария
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Варненская область, Болгария
Комнаты 5
Площадь 315 м²
Частный, элегантный дом класса люкс в г.Варна Распределение дома: Первый этаж: фитнес, сануз…
€395,000
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Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с двором в Priseltsi, Болгария
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с двором
Priseltsi, Болгария
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 178 м²
Bestay Property presents Priselski Rid – a residential complex of 4 detached single-family h…
€138,000
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Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с двором в Priseltsi, Болгария
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с двором
Priseltsi, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 162 м²
Bestay Property presents Priselski Rid – a residential complex of 4 detached single-family h…
€122,000
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Дом 4 спальни в Byala, Болгария
Дом 4 спальни
Byala, Болгария
Количество спален 4
Площадь 177 м²
Этаж 2
#31078176For sale House with sea view in the town. White. The price is 220,000 euros. The ho…
€220,000
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Дом 3 спальни с мебелью, с парковка, с Онлайн-показ в Dolni Chiflik, Болгария
Дом 3 спальни с мебелью, с парковка, с Онлайн-показ
Dolni Chiflik, Болгария
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Прекрасный дом с 3 кроватями и садом, 30 минут езды до пляжа IBG Real Estates привлекает ва…
€36,990
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Дом 3 спальни с парковка, с Онлайн-показ в Dolni Chiflik, Болгария
Дом 3 спальни с парковка, с Онлайн-показ
Dolni Chiflik, Болгария
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 220 м²
Количество этажей 3
Твердый большой дом с хозяйственными постройками в 30 минутах от пляжа IBG Real Estates пре…
€39,500
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Дом 3 спальни с парковка, с Онлайн-показ в Dolni Chiflik, Болгария
Дом 3 спальни с парковка, с Онлайн-показ
Dolni Chiflik, Болгария
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 128 м²
Количество этажей 2
3-х спальный дом и хозяйственные постройки недалеко от Варны IBG Real Estates предлагает на…
€50,990
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Дом 2 спальни с парковка, с Онлайн-показ в Dolni Chiflik, Болгария
Дом 2 спальни с парковка, с Онлайн-показ
Dolni Chiflik, Болгария
Комнаты 3
Площадь 145 м²
Количество этажей 2
2-х местный дом и гараж возле Варны и пляжа IBG Real Estate рада предложить вам этот отремо…
€39,990
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Дом 5 спален в Byala, Болгария
Дом 5 спален
Byala, Болгария
Количество спален 5
Площадь 923 м²
Этаж 4
#30473862Complex: "Merrilk Bay"Location: GR. ByalaArea: 923.96 sq. M.Price: 620 000 euroThe …
€620,000
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Дом 5 спален с Spalni в Варна, Болгария
Дом 5 спален с Spalni
Варна, Болгария
Количество спален 5
Площадь 1 900 м²
Этаж 2
A luxury villa is offered for sale 18 km from the city of Varna, next to an oak grove. On a …
€1,75 млн
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Дом 4 спальни с Spalni в Yunets, Болгария
Дом 4 спальни с Spalni
Yunets, Болгария
Количество спален 4
Площадь 154 м²
Этаж 2
For sale it is offered:ID 28529084House with 4 rooms in the village of Yunets, Chiflik Valle…
€183,000
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Дом 3 спальни с кондиционером, с камином, с Barbeque в Варна, Болгария
Дом 3 спальни с кондиционером, с камином, с Barbeque
Варна, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 808 м²
Прекрасное восстановленное здание на продажу, культурный памятник в самом центре Варны. Пост…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Варненская область, Болгария

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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