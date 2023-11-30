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Дома в Варненская область, Болгария
виллы
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16 объектов найдено
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Дом
Kamenar, Болгария
€229,000
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Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией
Варненская область, Болгария
4
230 м²
Два современных двухэтажных дома-близнеца в тихом и живописном месте города Варна. Дома на…
€317,000
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Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Варненская область, Болгария
5
320 м²
Дом находится в местности Зеленика в 9 км от центра Варны. Дом трехэтажный, площадь 320 кв.м…
€450,000
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Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Варненская область, Болгария
4
240 м²
Новопостроенный частный дом с асфальтированным доступом, подходит для постоянного проживания…
€410,000
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Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Варненская область, Болгария
5
315 м²
Частный, элегантный дом класса люкс в г.Варна Распределение дома: Первый этаж: фитнес, сануз…
€395,000
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Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с двором
Priseltsi, Болгария
4
4
178 м²
Bestay Property presents Priselski Rid – a residential complex of 4 detached single-family h…
€138,000
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Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с двором
Priseltsi, Болгария
3
4
162 м²
Bestay Property presents Priselski Rid – a residential complex of 4 detached single-family h…
€122,000
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Дом 4 спальни
Byala, Болгария
4
177 м²
2
#31078176For sale House with sea view in the town. White. The price is 220,000 euros. The ho…
€220,000
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Дом 3 спальни с мебелью, с парковка, с Онлайн-показ
Dolni Chiflik, Болгария
4
1
120 м²
1
Прекрасный дом с 3 кроватями и садом, 30 минут езды до пляжа IBG Real Estates привлекает ва…
€36,990
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Дом 3 спальни с парковка, с Онлайн-показ
Dolni Chiflik, Болгария
7
1
220 м²
3
Твердый большой дом с хозяйственными постройками в 30 минутах от пляжа IBG Real Estates пре…
€39,500
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Дом 3 спальни с парковка, с Онлайн-показ
Dolni Chiflik, Болгария
4
1
128 м²
2
3-х спальный дом и хозяйственные постройки недалеко от Варны IBG Real Estates предлагает на…
€50,990
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Дом 2 спальни с парковка, с Онлайн-показ
Dolni Chiflik, Болгария
3
145 м²
2
2-х местный дом и гараж возле Варны и пляжа IBG Real Estate рада предложить вам этот отремо…
€39,990
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Дом 5 спален
Byala, Болгария
5
923 м²
4
#30473862Complex: "Merrilk Bay"Location: GR. ByalaArea: 923.96 sq. M.Price: 620 000 euroThe …
€620,000
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Дом 5 спален с Spalni
Варна, Болгария
5
1 900 м²
2
A luxury villa is offered for sale 18 km from the city of Varna, next to an oak grove. On a …
€1,75 млн
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Дом 4 спальни с Spalni
Yunets, Болгария
4
154 м²
2
For sale it is offered:ID 28529084House with 4 rooms in the village of Yunets, Chiflik Valle…
€183,000
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Дом 3 спальни с кондиционером, с камином, с Barbeque
Варна, Болгария
3
7
1 808 м²
Прекрасное восстановленное здание на продажу, культурный памятник в самом центре Варны. Пост…
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Параметры недвижимости в Варненская область, Болгария
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