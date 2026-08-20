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Дома в Varna, Болгария

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2 объекта найдено
Дом 5 комнат в Варна, Болгария
Дом 5 комнат
Варна, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 1 900 м²
Этаж 2/2
Предлагается к продаже роскошная вилла в 18 км от г.Варна, рядом с дубовой рощей. На земельн…
$2,00 млн
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Дом в Варна, Болгария
Дом
Варна, Болгария
Количество этажей 2
🏡 ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА Современный двухэтажный дом в комплексе Forest Club рядом с Варной …
$350 829
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Агентство
Nils Ott Real Estates
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Параметры недвижимости в Varna, Болгария

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