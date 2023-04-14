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Купить дом в Воложинский район, Беларусь

Раковский сельский Совет
72
Воложинский сельский Совет
11
Ивенецкий сельский Совет
9
Першайский сельский Совет
8
Воложин
6
Городьковский сельский Совет
4
Вишневский сельский Совет
3
Дорский сельский Совет
3
118 объектов найдено
Домв Доры, Беларусь
Дом
Доры, Беларусь
74 м²
€ 26,149
Кирпичный дом в агрогородке в 50 км от МКАД Адрес: аг. Доры, ул. Белорусская ❤️ Просторный к…
Домв Раковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
30 м²
€ 8,958
Продается земельный участок с садовым домиком площадью 29.4 кв.м. в СТ «Здоровье-дуб&r…
Домв Камень, Беларусь
Дом
Камень, Беларусь
52 м²
€ 7,239
Продается жилой дом в д. Камень. Минская обл., Воложинский р-н, 58 км от МКАД.   О…
Домв Раковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
53 м²
€ 18,006
Предлагаем Вам дом с участком в д. Душково Адрес: д. Душково ✔️ Преимущества дома:  - Б…
Домв Раков, Беларусь
Дом
Раков, Беларусь
126 м²
€ 72,385
Продается новый жилой дом (незавершенное капитальное строение) в аг. Ракове, по ул. Майской.…
Домв Раковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
176 м²
€ 29,859
Предлагаем недостроенный дом из сруба в экологически чистом месте, д. Кучкуны! Сруб сложен и…
Домв Раковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
46 м²
€ 6,786
Продается дача в СТ Сельский строитель-2001. Дача находится в 2 км от станции Пралески в Мол…
Домв Ивенецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Ивенецкий сельский Совет, Беларусь
57 м²
€ 14,477
Продается добротный крепкий дом в д. Дайнова. Минская обл., Воложинский р-н, 60 км от М…
Домв Ивенецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Ивенецкий сельский Совет, Беларусь
50 м²
€ 32,483
Продается дом в д. Явневичи! Адрес: д. Явневичи ⭕️ В каком доме Вы будете жить: - На участке…
Домв Камень, Беларусь
Дом
Камень, Беларусь
25 м²
€ 8,768
Дом с участком в деревне Камень Адрес: д. Камень, ул. Первомайская  ❤️Дом с просто…
Домв Раковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
74 м²
€ 13,572
Дача в садовом товариществе "Здоровье дуб". Сруб . Внизу гараж. Участок ровный , о…
Домв Раковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
114 м²
€ 27,145
Продается просторная 2-х этажная дача с большим гаражом в цоколе. Общей площадью 114 м2 в д.…
Домв Раковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
61 м²
€ 10,858
Продается дачный дом с участком в ст Берёзка-68 Адрес: СТ Берёзка- 68   ⭕️ О Вашем буду…
Коттеджв Раковский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Раковский сельский Совет, Беларусь
146 м²
€ 208,108
Продаётся эко-дом в аг. Раков. 30 км от МКАД. Дом возводился для "Себя", построен …
Домв Раковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
€ 17,192
В продаже дача в 40 км от Минска (между станциями электрички Вязынка и Пралеска) по Молодечн…
Домв Раковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
64 м²
€ 9,953
Продаётся двухэтажный дом в Молодечненском районе в СТ «Импульс-86». Адрес: …
Домв Воложинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Воложинский сельский Совет, Беларусь
83 м²
€ 18,006
Уникальное место с нетронутой природой в небольшой деревне Дорогунь (всего 10 домов). Распол…
Домв Раковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
52 м²
€ 22,620
Продается постороенная по уникальному проекту и полностью готовая к проживанию 3-х уровневая…
Домв Першайский сельский Совет, Беларусь
Дом
Першайский сельский Совет, Беларусь
51 м²
€ 9,953
Продается полностью готовый к проживанию дом в очень живописном месте Гродненское …
Домв Першайский сельский Совет, Беларусь
Дом
Першайский сельский Совет, Беларусь
199 м²
€ 44,969
Дом для постоянного проживания в СТ Радиатор! Адрес: СТ РАДИАТОР ❤️Полностью готовый для про…
Домв Раковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
44 м²
€ 8,958
Дачный домик подходит для круглогодичной загородной жизни и находится всего в 37 км от МКАДа…
Домв Раковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
€ 13,482
Продаётся современный домик на хорошем участке! Адрес: СТ Будровщина  ⭕️ О Вашем будуще…
Домв Ивенецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Ивенецкий сельский Совет, Беларусь
53 м²
€ 36,102
Продаётся жилой дом в д. Судники, 45 км от МКАД; Пригоден для круглогодичного проживания; До…
Домв Воложинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Воложинский сельский Совет, Беларусь
64 м²
€ 18,006
Продам дом со всеми удобствами в пригороде! Адрес: д. Капустино ⭕️ О Вашем будущем участке: …
Домв Раков, Беларусь
Дом
Раков, Беларусь
90 м²
€ 36,102
Продаётся просторный дом на ухоженном участке в Ракове! Адрес: аг. Раков, ул. Пионерская. ❤️…
Домв Раковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
56 м²
€ 19,001
Дача в 35 км от Минска в СТ «Свислочь», Воложинский р-н 2 расположенных рядом уч…
Домв Воложин, Беларусь
Дом
Воложин, Беларусь
73 м²
€ 33,478
Продается кирпичный жилой дом по ул. Чапаева в г.Воложин. Площадь дома по СНБ 73.3 кв.м, дом…
Домв Вишневский сельский Совет, Беларусь
Дом
Вишневский сельский Совет, Беларусь
56 м²
€ 1,810
В 85 километров от Минска по Гродненской трассе , предлагаем два участка - друг напротив дру…
Домв Раковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
49 м²
€ 11,310
Продается ухоженная дача 22 км от МКАД (Молодечненское направление), Минская обл., Воложинск…
Домв Доры, Беларусь
Дом
Доры, Беларусь
74 м²
€ 26,149
Кирпичный дом в агрогородке в 50 км от МКАД Адрес: аг. Доры, ул. Белорусская ❤️ Просторный к…

Параметры недвижимости в Воложинский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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