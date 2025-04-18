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Дома в Ивенце, Беларусь

4 объекта найдено
Дом в Ивенец, Беларусь
Дом
Ивенец, Беларусь
Площадь 139 м²
В живописном месте Беларуси, среди тихих лесов и зеркальных вод, расположился незавершеный н…
$23,000
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Дом в Ивенец, Беларусь
Дом
Ивенец, Беларусь
Площадь 33 м²
Продается земельный участок с домом в г.п.Ивенец, ул. Партизанская ,33 Площадь участка 7,84с…
$24,500
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Коттедж в Ивенец, Беларусь
Коттедж
Ивенец, Беларусь
Площадь 134 м²
Продается 2- этажный коттедж (НЗКС) в частной собственности. Готовность – 74%.     Общая пло…
$61,000
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Дом 4 комнаты в Ивенец, Беларусь
Дом 4 комнаты
Ивенец, Беларусь
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 139 м²
Количество этажей 2
В живописном месте Беларуси, среди тихих лесов и зеркальных вод, расположился незавершеный н…
$23,000
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