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Купить дом в Стародорожский район, Беларусь

Старые Дороги
2
Языльский сельский Совет
1
3 объекта найдено
Домв Старые Дороги, Беларусь
Дом
Старые Дороги, Беларусь
57 м²
€ 9,104
Продаётся 1-этажный дом в г. Старые Дороги, 140 км от МКАД в Слуцком направлении. …
Домв Языльский сельский Совет, Беларусь
Дом
Языльский сельский Совет, Беларусь
€ 1,821
Продается дом в сосновом лесу. Дом расположен в 1.5 км от ж/д станции Верхутино, в 40 км от …
Домв Старые Дороги, Беларусь
Дом
Старые Дороги, Беларусь
72 м²
€ 10,014
Продается трехкомнатная квартира в блокированном доме на 2 хозяина. В доме сделана реконстру…

Параметры недвижимости в Стародорожский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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