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Дома с садом в Стародорожский район, Беларусь

2 объекта найдено
Дом в Дражновский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дражновский сельский Совет, Беларусь
Площадь 77 м²
Продается кирпичный дом в Стародорожском районе, агрогородок Подоресье. Дом общей площадью 7…
$11,500
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Дом в Языльский сельский Совет, Беларусь
Дом
Языльский сельский Совет, Беларусь
Площадь 56 м²
Продается крепкий кирпичный дом с печным отоплением в аг. Горки Стародорожского района. В до…
$8,500
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Параметры недвижимости в Стародорожский район, Беларусь

с гаражом
Недорогая
Элитная
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