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Купить коттедж в Поставский район, Беларусь

Камайский сельский Совет
1
Юньковский сельский Совет
1
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2 объекта найдено
Коттеджв Камайский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Камайский сельский Совет, Беларусь
70 м²
€ 118,257
Коттедж в д. Параски на берегу на берегу красивого озера "Должа" (Витебская област…
Коттеджв Юньковский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Юньковский сельский Совет, Беларусь
305 м²
€ 109,244
Коттедж на трассе Вильнюс-Полоцк, с большой парковкой, под ресторанно-гостиничный комплекс и…

Параметры недвижимости в Поставский район, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитное
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