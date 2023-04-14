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Купить квартиру в Молодечненский район, Беларусь

Молодечно
50
Чистинский сельский Совет
9
Радошковичи
6
Олехновичский сельский Совет
4
Красненский сельский Совет
2
Лебедевский сельский Совет
2
Радошковичский сельский Совет
2
Городиловский сельский Совет
1
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79 объектов найдено
Квартира 3 комнатыв Красное, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Красное, Беларусь
3 Количество комнат 53 м² 1/2 Этаж
€ 23,525
Продажа 3-х комнатной квартиры в деревне Красное! Адрес: д.Красное, ул.Привокзальная, д.6 ⭕️…
Квартира 1 комнатав Молодечно, Беларусь
Квартира 1 комната
Молодечно, Беларусь
1 Количество комнат 39 м² 8/9 Этаж
€ 28,049
Отличная однокомнатная квартира в 6-м микрорайоне Молодечно! Адрес: г. Молодечно, ул. Городо…
Квартира 1 комнатав Молодечно, Беларусь
Квартира 1 комната
Молодечно, Беларусь
1 Количество комнат 44 м² 1/1 Этаж
€ 5,881
Продается однокомнатная квартира в доме с участком! Адрес: Молодечно, ул.Чехова ⭕️ В какой к…
Квартира 1 комнатав Чисть, Беларусь
Квартира 1 комната
Чисть, Беларусь
1 Количество комнат 42 м² 2/4 Этаж
€ 17,644
Просторная однокомнатная квартира в поселке Чисть! Адрес: п. Чисть, ул. Максима Богдановича,…
Квартира 2 комнатыв Молодечно, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Молодечно, Беларусь
2 Количество комнат 47 м² 1/5 Этаж
€ 31,578
Уютная квартира в кирпичном доме в тихом районе Молодечно Адрес: г. Молодечно, ул. Чкалова 1…
Квартира 3 комнатыв Молодечно, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Молодечно, Беларусь
3 Количество комнат 61 м² 4/5 Этаж
€ 40,626
 3-комнатная квартира в центре Молодечно! Адрес: Молодечно, ул.В.Гостинец, д.76 ⭕️ О Ва…
Квартира 3 комнатыв Молодечно, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Молодечно, Беларусь
3 Количество комнат 60 м² 2/5 Этаж
€ 34,835
Трехкомнатная квартира на 2-ом этаже в кирпичном доме в центре Молодечно Адрес: Молодечно, у…
Квартира 3 комнатыв Лебедевский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Лебедевский сельский Совет, Беларусь
3 Количество комнат 68 м² 3/3 Этаж
€ 24,340
Продается 3-х комнатная квартира. Отличное транспортное сообщение в шаговой доступности ЖД с…
Квартира 2 комнатыв Молодечно, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Молодечно, Беларусь
2 Количество комнат 66 м² 5/5 Этаж
€ 48,860
Новая 2-комн. квартира в новостройке с мансардными окнами в Молодечно Адрес: г. Молодечно, у…
Квартира 2 комнатыв Молодечно, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Молодечно, Беларусь
2 Количество комнат 54 м² 1/1 Этаж
€ 18,006
Двухкомнатная квартира в частном доме в Молодечно! Адрес: Молодечно, пер. Литейный. ❤️ Готов…
Квартира 3 комнатыв Молодечно, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Молодечно, Беларусь
3 Количество комнат 64 м² 2/2 Этаж
€ 39,722
Трехкомнатная квартира с ремонтом в Молодечно Адрес: Молодечно, ул. Городокская ❤️ Отличная …
Квартира 2 комнатыв Молодечно, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Молодечно, Беларусь
2 Количество комнат 42 м² 2/5 Этаж
€ 32,483
Продаётся двухкомнатная квартира возле парка Победы! Адрес: Молодечно, ул. Вольная, д.10 ⭕️ …
Квартира 2 комнатыв Молодечно, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Молодечно, Беларусь
2 Количество комнат 27 м² 1/2 Этаж
€ 16,106
Двухкомнатная квартира с хорошим ремонтом рядом с парком Адрес: Молодечно, ул. Маркова, д.8 …
Квартира 1 комнатав Молодечно, Беларусь
Квартира 1 комната
Молодечно, Беларусь
1 Количество комнат 41 м² 3/9 Этаж
€ 28,502
Просторная 1-к квартира 40,6 м.кв, с ремонтом в Молодечно Молодечно, пер.Молодечненский, д.1…
Квартира 2 комнатыв Молодечно, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Молодечно, Беларусь
2 Количество комнат 50 м² 1/5 Этаж
€ 38,002
Просторная двухкомнатная квартира с отличным ремонтом Адрес: Молодечно, ул. Громадовская, д.…
Квартира 3 комнатыв Молодечно, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Молодечно, Беларусь
3 Количество комнат 60 м² 2/2 Этаж
€ 28,411
 Продается 3-х комнатная  квартира по Машерова!  Квартира расположена на 2-ом…
Квартира 3 комнатыв Чисть, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Чисть, Беларусь
3 Количество комнат 80 м² 1/4 Этаж
€ 31,397
3-комнатная квартира в п. Чисть с 2-мя лоджиями Адрес: п. Чисть, ул. Мира, д. 9 ❤️ Продается…
Квартира 1 комнатав Молодечно, Беларусь
Квартира 1 комната
Молодечно, Беларусь
1 Количество комнат 55 м² 1/1 Этаж
€ 13,572
Просторная квартира с готовым ремонтом в блокированном доме  Адрес: Молодечно ул. Чехов…
Квартира 2 комнатыв Молодечно, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Молодечно, Беларусь
2 Количество комнат 48 м² 4/5 Этаж
€ 36,102
❤️ Полностью готовая для проживания двухкомнатная квартира в центре Молодечно возле живописн…
Квартира 5 комнатв Тюрлёвский сельский Совет, Беларусь
Квартира 5 комнат
Тюрлёвский сельский Совет, Беларусь
5 Количество комнат 204 м² 1/2 Этаж
€ 63,247
Двухэтажная квартира с участком для большой семьи  Адрес: д. Тюрли, ул. Молодечненская …
Квартира 3 комнатыв Молодечно, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Молодечно, Беларусь
3 Количество комнат 69 м² 1/5 Этаж
€ 47,946
Продажа просторной трёхкомнатной квартиры.  Адрес: Молодечно, ул. Тамары Дудко, д. 27. …
Квартира 3 комнатыв Молодечно, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Молодечно, Беларусь
3 Количество комнат 58 м² 2/5 Этаж
€ 34,835
3-комнатная квартира в центре рядом с парком Победы! Адрес: Молодечно, ул. Льва Толстого, д.…
Квартира 2 комнатыв Молодечно, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Молодечно, Беларусь
2 Количество комнат 51 м² 9/9 Этаж
€ 34,374
Возможен обмен на трёхкомнатную! Адрес:  Молодечно, ул. Будавников д. 15 - 9 этаж, окна…
Квартира 2 комнатыв Чисть, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Чисть, Беларусь
2 Количество комнат 64 м² 1/2 Этаж
€ 36,102
Продаётся двухкомнатная квартира со стильным ремонтом!  Адрес: п. Чисть, ул. Будавников…
Квартира 2 комнатыв Полочанский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Полочанский сельский Совет, Беларусь
2 Количество комнат 54 м² 1/2 Этаж
€ 13,482
Продается уютная двухкомнатная квартира в Молодечненском районе Адрес: аг. Яхимовщина, ул. С…
Квартира 1 комнатав Радошковичи, Беларусь
Квартира 1 комната
Радошковичи, Беларусь
1 Количество комнат 34 м² 3/4 Этаж
€ 23,435
1-комнатная квартира в г.п. Радошковичи. Адрес: г.п. Радошковичи, ул. Восточная, д.5А. ❤️ Од…
Квартира 1 комнатав Радошковичи, Беларусь
Квартира 1 комната
Радошковичи, Беларусь
1 Количество комнат 35 м² 3/3 Этаж
€ 22,168
Продаётся однокомнатная квартира рядом с живописными лесами! Адрес: гп. Радошковичи, ул. Вос…
Квартира 1 комнатав Чисть, Беларусь
Квартира 1 комната
Чисть, Беларусь
1 Количество комнат 39 м² 4/4 Этаж
€ 18,051
Однокомнатная квартира в центре пос. Чисть Адрес: Чисть, ул. Русанова, д. 52 ❤️ Простор…
Квартира 3 комнатыв Молодечно, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Молодечно, Беларусь
3 Количество комнат 84 м² 9/9 Этаж
€ 56,008
Квартира с хорошей площадью идеально подойдет для большой и дружной семьи! Адрес: Молодечно,…
Квартира 4 комнатыв Молодечно, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Молодечно, Беларусь
4 Количество комнат 67 м² 1/5 Этаж
€ 39,722
Четырехкомнатная квартира в самом центре города Адрес: Молодечно, ул. В. Гостинец, д. 84. ❤️…

Параметры недвижимости в Молодечненский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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