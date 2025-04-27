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Квартиры с гаражом в Молодечненском районе, Беларусь

Молодечно
48
Чистинский сельский Совет
4
Радошковичский сельский Совет
3
Радошковичи
3
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3 объекта найдено
Квартира в Красненский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Красненский сельский Совет, Беларусь
Площадь 80 м²
Отличных полдома 80 кв.м. с разделённым собственным участком и баней. ❤️Этот дом - замечател…
$27,900
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Квартира в Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 60 м²
В блокированном жилом доме стильная уютная квартира с огромной кухней-студией. д.Вазгелы, Ра…
$36,000
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Квартира в Молодечно, Беларусь
Квартира
Молодечно, Беларусь
Площадь 61 м²
Полдома в блокированном жилом доме с гаражом! ❤️ Продается полдома в блокированном жилом дом…
$25,500
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Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
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Параметры недвижимости в Молодечненском районе, Беларусь

с садом
Недорогая
Элитная
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