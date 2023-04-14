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Купить коттедж в Логойский район, Беларусь

Логойский сельский Совет
10
Беларучский сельский Совет
5
Логойск
4
Острошицкий сельский Совет
3
Гайненский сельский Совет
2
Плещеницы
1
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25 объектов найдено
Коттеджв Логойск, Беларусь
Коттедж
Логойск, Беларусь
103 м²
€ 77,814
Новый современный одноэтажный дом по цене квартиры в Минске. Есть возможность обустроить вт…
Коттеджв Чуденичи, Беларусь
Коттедж
Чуденичи, Беларусь
285 м²
€ 407,168
Продается коттедж у леса (25 км от МКАД).  Удобный выезд из Минска, 5 км до горнолыжног…
Коттеджв Беларучский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Беларучский сельский Совет, Беларусь
€ 126,584
Продается недостроенный законсервированный дом в д. Мочаны в 13 км от МКАД. Логойское направ…
Коттеджв Гайненский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Гайненский сельский Совет, Беларусь
150 м²
€ 27,054
 Продается 2-этажный дом готовностью 78% и площадью 149,6м2 в д. Звериничи всего в 15 к…
Коттеджв Логойский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Логойский сельский Совет, Беларусь
429 м²
€ 632,468
Шикарный коттедж с отделкой в поселке клубного типа «Логожеск» (27 км. от Минска…
Коттеджв Логойский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Логойский сельский Совет, Беларусь
479 м²
€ 406,263
Шикарный коттедж с отделкой в поселок клубного типа «Логожеск» (27 км. от Минска…
Коттеджв Логойск, Беларусь
Коттедж
Логойск, Беларусь
140 м²
€ 60,532
Продается коттедж в г. Логойск (незавершенное капитальное строение)  с участк…
Коттеджв Логойск, Беларусь
Коттедж
Логойск, Беларусь
167 м²
€ 65,147
Отличный новый дом в Логойске, 30.9 км. от МКАД. Магазин, банк, школа, детский сад, больница…
Коттеджв Логойский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Логойский сельский Совет, Беларусь
258 м²
€ 135,632
Коттедж в СТ "Веряги" для круглогодичного проживания 100% готовности со всеми комм…
Коттеджв Гайненский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Гайненский сельский Совет, Беларусь
131 м²
€ 54,199
Новый дом в коттеджной застройке в тихом, живописном месте. Большой участок с плодовыми дере…
Коттеджв Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Острошицкий сельский Совет, Беларусь
157 м²
€ 116,722
Современный комфортабельный дом с ГАЗовым отоплением для круглогодичного проживания СТ "…
Коттеджв Беларучский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Беларучский сельский Совет, Беларусь
220 м²
€ 72,295
Хороший ровный участок 12 соток (форма собственности частная). Материал стен дома - силикатн…
Коттеджв Логойский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Логойский сельский Совет, Беларусь
154 м²
€ 95,006
Продается коттедж с баней в СТ Фантазия-Силичи, 25 км от МКАД по Логойскому направлению. Уча…
Коттеджв Логойский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Логойский сельский Совет, Беларусь
245 м²
€ 78,719
Продается 2 этажный коттедж на окраине г. Логойска (д.Терховичи). Площадь застройки 275,4 кв…
Коттеджв Плещеницы, Беларусь
Коттедж
Плещеницы, Беларусь
134 м²
€ 19,001
Отличный вариант для семьи. Правильной формы участок, без уклонов. Газ на доме. Документы ко…
Коттеджв Беларучский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Беларучский сельский Совет, Беларусь
662 м²
Цена по запросу
Новый дорогой современный дом ВИП уровня в коттеджной застройке рядом с озером Вяча.  У…
Коттеджв Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Острошицкий сельский Совет, Беларусь
222 м²
€ 106,764
Дом в д. Панышевщина, Острошицкий с/с,19 км от МКАД. ХАРАКТЕРИСТИКИ: Свободная планировка, в…
Коттеджв Беларучский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Беларучский сельский Совет, Беларусь
€ 43,431
Продается одноэтажное капитальное строение НЗКС с террасой 2021 г.п., площадь 180 кв.м.,&nbs…
Коттеджв Логойский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Логойский сельский Совет, Беларусь
360 м²
€ 98,625
Дом 3 уровня, 7 комнат, 6 санузлов в д. Силичи Логойского района. На участке незавершенное з…
Коттеджв Логойский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Логойский сельский Совет, Беларусь
342 м²
€ 449,695
Усадьба «Силичи» это коттедж гостиничного типа расположенная в живописном месте …
Коттеджв Логойский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Логойский сельский Совет, Беларусь
82 м²
€ 51,575
Продаётся готовый для круглогодичного проживания комфортный двухэтажный дом 2014 г. постройк…
Коттеджв Логойский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Логойский сельский Совет, Беларусь
277 м²
€ 158,343
  Продается  новый двухуровневый коттедж в Логойске. Уникальное место на границе Л…
Коттеджв Беларучский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Беларучский сельский Совет, Беларусь
260 м²
€ 45,241
Продается недостроенный дом в хорошем месте В доме 2 уровня + цокольный этаж, его можно испо…
Коттеджв Логойский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Логойский сельский Совет, Беларусь
370 м²
Цена по запросу
Статусный  коттедж в перспективном  и живописном месте д. Медухово , ул. Лесная. О…
Коттеджв Логойск, Беларусь
Коттедж
Логойск, Беларусь
231 м²
€ 146,581
Продается (или обмен на квартиру в Минске) 3-этажный коттедж в г. Логойске. Экологически чис…

Параметры недвижимости в Логойский район, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитное
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