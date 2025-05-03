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Коттеджи в Логойске, Беларусь

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3 объекта найдено
Коттедж в Логойск, Беларусь
Коттедж
Логойск, Беларусь
Площадь 258 м²
Просторный дом для жизни, бизнеса и отдыха ❤️Большой дом у озера: для большой семьи, отдыха …
$194,900
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Коттедж в Логойск, Беларусь
Коттедж
Логойск, Беларусь
Площадь 180 м²
Коттедж по ул.Луговая 2,в Логойске Дом расположен прямо в центре Логойска - вся инфраструкту…
$69,999
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Коттедж в Логойск, Беларусь
Коттедж
Логойск, Беларусь
Площадь 306 м²
Продаётся четырехуровневый кирпичный коттедж общей площадью 306 квадратных метров, расположе…
$155,000
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