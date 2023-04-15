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Купить квартиру в Каменецкий район, Беларусь

Высокое
5
Каменюкский сельский Совет
5
Каменец
4
Дмитровичский сельский Совет
3
Ряснянский сельский Совет
3
Видомлянский сельский Совет
2
Речицкий сельский Совет
2
Беловежский сельский Совет
1
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25 объектов найдено
Квартира 2 комнатыв Оберовщина, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Оберовщина, Беларусь
2 Количество комнат 47 м² 4/5 Этаж
€ 14,410
Предлагаем купить 2-х комнатную квартиру в самом центре д. Оберовщина на ул. Первомайская. &…
Квартира 1 комнатав Видомля, Беларусь
Квартира 1 комната
Видомля, Беларусь
1 Количество комнат 33 м² 2/2 Этаж
€ 13,509
1-комнатная квартира, аг. Видомля, ул. Школьная, 1975 г.п., 2 / 2 панель, 34,6 / 33,3 / 17,2…
Квартира 1 комнатав Каменюки, Беларусь
Квартира 1 комната
Каменюки, Беларусь
1 Количество комнат 30 м² 1/3 Этаж
€ 14,320
1-комнатная квартира, аг. Каменюки, пер. Красноармейский, 1985 г.п., 1 / 3 панель, 30,3 / 30…
Квартира 3 комнатыв Каменец, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Каменец, Беларусь
3 Количество комнат 60 м² 2/5 Этаж
€ 23,326
ЛОТ 6987. Срочная продажа! Продаётся трехкомнатная квартира на втором этаже 5-этажного кирпи…
Квартира 1 комнатав Высокое, Беларусь
Квартира 1 комната
Высокое, Беларусь
1 Количество комнат 34 м² 5/5 Этаж
€ 15,040
1-комнатная квартира, г. Высокое, ул. Строителей, 1980 г.п., 5 / 5 кирпич, 33,8 / 33,8 / 18,…
Квартира 2 комнатыв Высокое, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Высокое, Беларусь
2 Количество комнат 39 м² 1/2 Этаж
€ 15,310
Лот 6741. Продается двухкомнатная квартира в Каменецком районе, г. Высокое, 40 км от Каменца…
Квартирав Каменюкский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Каменюкский сельский Совет, Беларусь
31 м²
€ 13,960
Лот 6500. Вашему вниманию выделенная квартира в доме с большим участком в непосредственной к…
Квартирав Высокое, Беларусь
Квартира
Высокое, Беларусь
34 м²
€ 9,006
Лот 6682. В продаже выделенная квартира в кирпичном доме в центре г. Высокое. В квартире 1 ж…
Квартира 2 комнатыв Каменюки, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Каменюки, Беларусь
2 Количество комнат 44 м² 2/2 Этаж
€ 18,012
Лот 6722. Продается двухкомнатная квартира в агрогородке Каменюки - административный центр Н…
Квартира 1 комнатав Высокое, Беларусь
Квартира 1 комната
Высокое, Беларусь
1 Количество комнат 34 м² 1/1 Этаж
€ 9,727
1-комнатная квартира, г. Высокое, ул. Буденного, 1922 г.п., 1 / 1 кирпич, 33,5 / 33,5 / 10,5…
Квартира 1 комнатав Высокое, Беларусь
Квартира 1 комната
Высокое, Беларусь
1 Количество комнат 34 м² 1/1 Этаж
€ 9,006
Лот 6681. В продаже выделенная квартира в кирпичном доме в центре г. Высокое. В квартире 1 ж…
Квартира 1 комнатав Каменец, Беларусь
Квартира 1 комната
Каменец, Беларусь
1 Количество комнат 39 м² 5/5 Этаж
€ 14,860
1-комнатная квартира, г. Каменец, ул. Брестская, 1980 г.п., 5 / 5 кирпич, 42,4 / 39,3 / 22,6…
Квартирав Каменюки, Беларусь
Квартира
Каменюки, Беларусь
71 м² 2/3 Этаж
€ 6,304
Доля (161/1000) в трехкомнатной квартире, аг. Каменюки, ул. Пущанская, 1978 г.п., 2 / 3 кирп…
Квартира 2 комнатыв Оберовщина, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Оберовщина, Беларусь
2 Количество комнат 47 м² 4/5 Этаж
€ 16,211
Предлагаем купить 2- комнатную квартиру в самом центре д. Оберовщина по улице Первомайской н…
Квартира 1 комнатав Видомлянский сельский Совет, Беларусь
Квартира 1 комната
Видомлянский сельский Совет, Беларусь
1 Количество комнат 28 м² 2/3 Этаж
€ 7,655
1-комнатная квартира, п. Приозерский, 1969 г.п., 2 / 3 кирпич, 29,0 / 28,2 / 15,7 / 6,5, сан…
Квартира 3 комнатыв Беловежский, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Беловежский, Беларусь
3 Количество комнат 113 м² 1/2 Этаж
€ 30,621
Лот 5946. Предлагаем Вашему вниманию трёхкомнатную квартиру для комфортного проживания в агр…
Квартира 3 комнатыв Дмитровичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Дмитровичи, Беларусь
3 Количество комнат 83 м² 1/2 Этаж
€ 6,304
Лот 5880. Трехкомнатная квартира в блокированном двухэтажном жилом доме в Дмитровичском сель…
Квартира 2 комнатыв Дмитровичи, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Дмитровичи, Беларусь
2 Количество комнат 51 м² 1/2 Этаж
€ 6,304
Лот 5881. Двухкомнатная квартира в блокированном двухэтажном жилом доме в Дмитровичском сель…
Квартира 1 комнатав Дмитровичи, Беларусь
Квартира 1 комната
Дмитровичи, Беларусь
1 Количество комнат 34 м² 1/2 Этаж
€ 6,304
Лот 5879. Однокомнатная квартира в блокированном двухэтажном жилом доме в Дмитровичском сель…
Квартира 3 комнатыв Оберовщина, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Оберовщина, Беларусь
3 Количество комнат 73 м² 2/2 Этаж
€ 13,960
Лот 5851. В продаже квартира, которая находится в двухэтажном кирпичном доме на четыре кварт…
Квартира 3 комнатыв Каменец, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Каменец, Беларусь
3 Количество комнат 58 м² 4/4 Этаж
€ 18,913
3-комнатная квартира, г. Каменец, ул. Брестская, 1983 г.п., 4 / 4 панель, 61,2 / 57,9 / 35,2…
Квартира 1 комнатав Каменец, Беларусь
Квартира 1 комната
Каменец, Беларусь
1 Количество комнат 39 м² 1/5 Этаж
€ 19,453
1-комнатная квартира, г. Каменец, ул. Брестская, 1987 г.п., 1 / 5 кирпич, 41,8 / 38,5 / 22,7…
Квартира 2 комнатыв Речицкий сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Речицкий сельский Совет, Беларусь
2 Количество комнат 44 м² 2/2 Этаж
€ 9,006
ЛОТ 2493. Деревня Дворцы. Живописное место в Беловежской пуще. Квартира в кирпичном доме. Ак…
Квартира 3 комнатыв Каменюки, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Каменюки, Беларусь
3 Количество комнат 64 м² 2/3 Этаж
€ 31,972
ЛОТ 3613. Трехкомнатная квартира в административном центре Национального парка "Белове…
Квартира 3 комнатыв Речицкий сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Речицкий сельский Совет, Беларусь
3 Количество комнат 55 м² 1/2 Этаж
€ 10,357
Sale of a 3-room apartment, the village of Palace, Kamenetsky district 1/2 & nbsp; storey br…

Параметры недвижимости в Каменецкий район, Беларусь

с видом на горы
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с бассейном
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