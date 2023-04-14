Купить недвижимость в Борисовский район, Беларусь

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Борисовский район
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Борисов
318
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406 объектов найдено
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Дом
Борисов, Беларусь
322 м²
€ 59,105
Общая площадь дома 321,5 м2. Развитая инфраструктура: Магазины, аптеки, школы, детские сады,…
Квартира 4 комнаты
Борисов, Беларусь
4 Количество комнат
80 м²
3/10 Этаж
€ 42,737
4-комнатная большая уютная квартира. Кирпичный теплый дом, удобный 3-й этаж с лифтом. Просто…
Дом
Борисов, Беларусь
382 м²
€ 122,756
Если Вы мечтаете жить в современном доме и имеете большую семью, то это предложение для Вас!…
Квартира 2 комнаты
Борисов, Беларусь
2 Количество комнат
60 м²
1/2 Этаж
€ 31,826
Если Вы хотите осуществить свою мечту по покупке квартиры – это предложение для Вас! С…
Квартира 4 комнаты
Борисов, Беларусь
4 Количество комнат
80 м²
4/11 Этаж
€ 42,646
Светлая четырехкомнатная квартира по улице Гагарина Адрес: г. Борисов, ул. Гагарина, д. 64 ❤…
Дом
Борисов, Беларусь
91 м²
€ 53,649
Продаётся дом с участком в центре Борисова! Адрес: г. Борисов, ул. Витебская. ❤️ Просторный …
Квартира 2 комнаты
Борисов, Беларусь
2 Количество комнат
50 м²
8/9 Этаж
€ 31,735
Продается двухкомнатная квартира в хорошем состоянии! Адрес: г. Борисов, б-р Гречко, д. 23. …
Квартира 1 комната
Борисов, Беларусь
1 Количество комнат
42 м²
6/9 Этаж
€ 31,371
В продаже 1 комнатная квартира в востребованном районе города по улице Трусова. Дом кооперат…
Квартира 2 комнаты
Борисов, Беларусь
2 Количество комнат
40 м²
5/5 Этаж
€ 25,461
Двухкомнатная светлая и очень тёплая квартира в центре города! Адрес: г. Борисов, ул. 8 март…
Квартира 3 комнаты
Борисов, Беларусь
3 Количество комнат
63 м²
5/5 Этаж
€ 33,190
Продается 3-х комнатная квартира по ул. Ватутина. Хорошая, удобная планировка. Просторные ко…
Квартира 2 комнаты
Борисов, Беларусь
2 Количество комнат
57 м²
4/9 Этаж
€ 47,739
Продается просторная, уютная 2-х комнатная квартира в новостройке. В квартире установл…
Квартира 1 комната
Борисов, Беларусь
1 Количество комнат
32 м²
3/5 Этаж
€ 17,277
1 к квартира в центре! счетчики на воду окна ПВХ, в остальном требует ремонта
Дом
Углы, Беларусь
160 м²
€ 56,377
Кирпичный дом в престижном районе города Борисова! Адрес: д. Углы, ул. Лесная. ❤️Добротный д…
Дом
Борисов, Беларусь
50 м²
€ 19,914
Продаётся дом на просторном участке в центре Борисова! Адрес: г. Борисов, ул. Даумана ❤️ Дом…
Квартира 4 комнаты
Борисов, Беларусь
4 Количество комнат
91 м²
1/5 Этаж
€ 47,284
Шикарная 4-комнатная квартира в зеленом районе. Квартира для тех, кто ценит роскошь и комфор…
Квартира 2 комнаты
Борисов, Беларусь
2 Количество комнат
52 м²
2/9 Этаж
€ 29,552
Уютная 2-комнатная квартира в по ул. Гагарина Удобный второй этаж, есть лифт. Общая площадь …
Квартира 3 комнаты
Борисов, Беларусь
3 Количество комнат
61 м²
3/3 Этаж
€ 35,372
Просторная трехкомнатная квартира с ремонтом в центре! Адрес: Борисов, пр-т Революции, д. 6.…
Дом
Борисов, Беларусь
76 м²
€ 25,006
Готовый дом с участком в г. Борисове! Адрес: г. Борисов, ул. Петряева д. 51 ❤️Продаётся…
Дом
Борисов, Беларусь
164 м²
€ 36,281
Просторный дом на два входа в одном км от Борисова в д. Пчельник. Подходит для двух семей. Д…
Квартира 2 комнаты
Борисов, Беларусь
2 Количество комнат
50 м²
3/5 Этаж
€ 29,098
Отличная двухкомнатная квартира в теплом кирпичном доме, аккуратное жилое состояние, новая с…
Квартира 5 комнат
Борисов, Беларусь
5 Количество комнат
92 м²
9/9 Этаж
€ 44,556
Если Вы хотите осуществить свою мечту – это предложение для Вас! Уютная 5-ти ко…
Квартира 2 комнаты
Борисов, Беларусь
2 Количество комнат
51 м²
7/9 Этаж
€ 28,188
Продается просторная, светлая и очень теплая двухкомнатная квартира. Дом кирпичный. Прекрасн…
Квартира 2 комнаты
Борисов, Беларусь
2 Количество комнат
55 м²
3/5 Этаж
€ 35,281
Продается просторная квартира с ремонтом на среднем этаже в теплом кирпичном доме! Кв…
Квартира 2 комнаты
Борисов, Беларусь
2 Количество комнат
47 м²
4/5 Этаж
€ 28,188
Квартира 2 комнаты
Борисов, Беларусь
2 Количество комнат
45 м²
5/5 Этаж
€ 20,823
Продается аккуратная 2-я квартира в г. Борисов ! г. Борисов , ул. Чапаева д.13 , 5/5 этаж, к…
Квартира 4 комнаты
Борисов, Беларусь
4 Количество комнат
84 м²
3/5 Этаж
€ 41,828
Четырёхкомнатная квартира с ремонтом для всей семьи Адрес: г. Борисов, ул. Нормандия-Неман, …
Дом
Гора, Беларусь
32 м²
€ 22,642
Дом в д. Гора с большим участком! Адрес: д. Гора, ул. Горская. ❤️Жизнь за городом — эт…
Квартира 1 комната
Борисов, Беларусь
1 Количество комнат
31 м²
4/5 Этаж
€ 17,550
Однокомнатная квартира в Борисове в благоустроенном районе Адрес: г. Борисов, ул. Черняховск…
Квартира 2 комнаты
Борисов, Беларусь
2 Количество комнат
49 м²
2/5 Этаж
€ 31,644
В продаже 2 комнатная квартира в тихом и хорошо развивающемся районе города, по адресу Люси …
Квартира 1 комната
Борисов, Беларусь
1 Количество комнат
30 м²
1/9 Этаж
€ 19,914
Продается 1-комнатная квартира центральной части города (р-н Стадиона) на первом высоком эта…
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