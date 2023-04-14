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Купить недвижимость в Борисовский район, Беларусь

Борисов
318
Лошницкий сельский Совет
20
Пригородный сельский Совет
20
Гливинский сельский Совет
18
Пересадский сельский Совет
8
Мётченский сельский Совет
7
Неманицкий сельский Совет
7
Веселовский сельский Совет
4
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406 объектов найдено
Домв Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
322 м²
€ 59,105
Общая площадь дома 321,5 м2. Развитая инфраструктура: Магазины, аптеки, школы, детские сады,…
Квартира 4 комнатыв Борисов, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Борисов, Беларусь
4 Количество комнат 80 м² 3/10 Этаж
€ 42,737
4-комнатная большая уютная квартира. Кирпичный теплый дом, удобный 3-й этаж с лифтом. Просто…
Домв Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
382 м²
€ 122,756
Если Вы мечтаете жить в современном доме и имеете большую семью, то это предложение для Вас!…
Квартира 2 комнатыв Борисов, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Борисов, Беларусь
2 Количество комнат 60 м² 1/2 Этаж
€ 31,826
Если Вы хотите осуществить свою мечту по покупке квартиры – это предложение для Вас! С…
Квартира 4 комнатыв Борисов, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Борисов, Беларусь
4 Количество комнат 80 м² 4/11 Этаж
€ 42,646
Светлая четырехкомнатная квартира по улице Гагарина Адрес: г. Борисов, ул. Гагарина, д. 64 ❤…
Домв Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
91 м²
€ 53,649
Продаётся дом с участком в центре Борисова! Адрес: г. Борисов, ул. Витебская. ❤️ Просторный …
Квартира 2 комнатыв Борисов, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Борисов, Беларусь
2 Количество комнат 50 м² 8/9 Этаж
€ 31,735
Продается двухкомнатная квартира в хорошем состоянии! Адрес: г. Борисов, б-р Гречко, д. 23. …
Квартира 1 комнатав Борисов, Беларусь
Квартира 1 комната
Борисов, Беларусь
1 Количество комнат 42 м² 6/9 Этаж
€ 31,371
В продаже 1 комнатная квартира в востребованном районе города по улице Трусова. Дом кооперат…
Квартира 2 комнатыв Борисов, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Борисов, Беларусь
2 Количество комнат 40 м² 5/5 Этаж
€ 25,461
Двухкомнатная светлая и очень тёплая квартира в центре города! Адрес: г. Борисов, ул. 8 март…
Квартира 3 комнатыв Борисов, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Борисов, Беларусь
3 Количество комнат 63 м² 5/5 Этаж
€ 33,190
Продается 3-х комнатная квартира по ул. Ватутина. Хорошая, удобная планировка. Просторные ко…
Квартира 2 комнатыв Борисов, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Борисов, Беларусь
2 Количество комнат 57 м² 4/9 Этаж
€ 47,739
Продается  просторная, уютная 2-х комнатная квартира в новостройке. В квартире установл…
Квартира 1 комнатав Борисов, Беларусь
Квартира 1 комната
Борисов, Беларусь
1 Количество комнат 32 м² 3/5 Этаж
€ 17,277
1 к квартира в центре! счетчики на воду окна ПВХ, в остальном требует ремонта
Домв Углы, Беларусь
Дом
Углы, Беларусь
160 м²
€ 56,377
Кирпичный дом в престижном районе города Борисова! Адрес: д. Углы, ул. Лесная. ❤️Добротный д…
Домв Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
50 м²
€ 19,914
Продаётся дом на просторном участке в центре Борисова! Адрес: г. Борисов, ул. Даумана ❤️ Дом…
Квартира 4 комнатыв Борисов, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Борисов, Беларусь
4 Количество комнат 91 м² 1/5 Этаж
€ 47,284
Шикарная 4-комнатная квартира в зеленом районе. Квартира для тех, кто ценит роскошь и комфор…
Квартира 2 комнатыв Борисов, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Борисов, Беларусь
2 Количество комнат 52 м² 2/9 Этаж
€ 29,552
Уютная 2-комнатная квартира в по ул. Гагарина Удобный второй этаж, есть лифт. Общая площадь …
Квартира 3 комнатыв Борисов, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Борисов, Беларусь
3 Количество комнат 61 м² 3/3 Этаж
€ 35,372
Просторная трехкомнатная квартира с ремонтом в центре! Адрес: Борисов, пр-т Революции, д. 6.…
Домв Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
76 м²
€ 25,006
Готовый дом с участком в г. Борисове! Адрес: г. Борисов, ул. Петряева д. 51 ❤️Продаётся…
Домв Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
164 м²
€ 36,281
Просторный дом на два входа в одном км от Борисова в д. Пчельник. Подходит для двух семей. Д…
Квартира 2 комнатыв Борисов, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Борисов, Беларусь
2 Количество комнат 50 м² 3/5 Этаж
€ 29,098
Отличная двухкомнатная квартира в теплом кирпичном доме, аккуратное жилое состояние, новая с…
Квартира 5 комнатв Борисов, Беларусь
Квартира 5 комнат
Борисов, Беларусь
5 Количество комнат 92 м² 9/9 Этаж
€ 44,556
Если Вы хотите осуществить свою мечту – это предложение для Вас!   Уютная 5-ти ко…
Квартира 2 комнатыв Борисов, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Борисов, Беларусь
2 Количество комнат 51 м² 7/9 Этаж
€ 28,188
Продается просторная, светлая и очень теплая двухкомнатная квартира. Дом кирпичный. Прекрасн…
Квартира 2 комнатыв Борисов, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Борисов, Беларусь
2 Количество комнат 55 м² 3/5 Этаж
€ 35,281
Продается просторная квартира с ремонтом на среднем этаже в теплом кирпичном доме!   Кв…
Квартира 2 комнатыв Борисов, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Борисов, Беларусь
2 Количество комнат 47 м² 4/5 Этаж
€ 28,188
Квартира 2 комнатыв Борисов, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Борисов, Беларусь
2 Количество комнат 45 м² 5/5 Этаж
€ 20,823
Продается аккуратная 2-я квартира в г. Борисов ! г. Борисов , ул. Чапаева д.13 , 5/5 этаж, к…
Квартира 4 комнатыв Борисов, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Борисов, Беларусь
4 Количество комнат 84 м² 3/5 Этаж
€ 41,828
Четырёхкомнатная квартира с ремонтом для всей семьи Адрес: г. Борисов, ул. Нормандия-Неман, …
Домв Гора, Беларусь
Дом
Гора, Беларусь
32 м²
€ 22,642
Дом в д. Гора с большим участком! Адрес: д. Гора, ул. Горская. ❤️Жизнь за городом — эт…
Квартира 1 комнатав Борисов, Беларусь
Квартира 1 комната
Борисов, Беларусь
1 Количество комнат 31 м² 4/5 Этаж
€ 17,550
Однокомнатная квартира в Борисове в благоустроенном районе Адрес: г. Борисов, ул. Черняховск…
Квартира 2 комнатыв Борисов, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Борисов, Беларусь
2 Количество комнат 49 м² 2/5 Этаж
€ 31,644
В продаже 2 комнатная квартира в тихом и хорошо развивающемся районе города, по адресу Люси …
Квартира 1 комнатав Борисов, Беларусь
Квартира 1 комната
Борисов, Беларусь
1 Количество комнат 30 м² 1/9 Этаж
€ 19,914
Продается 1-комнатная квартира центральной части города (р-н Стадиона) на первом высоком эта…

Параметры недвижимости в Борисовский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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