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Realting.com
Албания
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9 объектов найдено
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Вилла 3 спальни
Влёра, Албания
7
3
300 м²
2/3
€ 175,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 2 спальни
Bestrove, Албания
3
1
140 м²
2/2
€ 75,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 6 спален
Влёра, Албания
8
2
250 м²
2/2
€ 310,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 4 спальни
Petrele, Албания
4
3
380 м²
2
€ 850,000
В одной из самых востребованных резиденций в городе Тирана, недалеко от TEG, мы предлагаем р…
Вилла 4 спальни
Влёра, Албания
5
2
160 м²
3/3
€ 105,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 4 спальни
Влёра, Албания
5
2
230 м²
€ 250,000
Продажа виллы во Влёре. Двухэтажная вилла, расположенная в деревне Трагяс примерно в 15 км о…
Вилла 4 спальни
Petrele, Албания
5
5
310 м²
2
€ 550,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 6 спален
Влёра, Албания
3
3
265 м²
2
€ 360,000
Продается вилла в 7 паллатет с земельным участком 800 м2 и двумя зданиями Первое здание пред…
Вилла 4 спальни
Mullet, Албания
7
4
430 м²
1/2
€ 420,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Параметры недвижимости в Албании
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