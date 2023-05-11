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Виллы в Албании

Southern Albania
6
Central Albania
3
Влёра
3
Вилла В архив
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9 объектов найдено
Вилла 3 спальни в Влёра, Албания
Вилла 3 спальни
Влёра, Албания
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Этаж 2/3
€ 175,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 2 спальни в Bestrove, Албания
Вилла 2 спальни
Bestrove, Албания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Этаж 2/2
€ 75,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 6 спален в Влёра, Албания
Вилла 6 спален
Влёра, Албания
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Этаж 2/2
€ 310,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 4 спальни в Petrele, Албания
Вилла 4 спальни
Petrele, Албания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 380 м²
Количество этажей 2
€ 850,000
В одной из самых востребованных резиденций в городе Тирана, недалеко от TEG, мы предлагаем р…
Вилла 4 спальни в Влёра, Албания
Вилла 4 спальни
Влёра, Албания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 3/3
€ 105,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 4 спальни в Влёра, Албания
Вилла 4 спальни
Влёра, Албания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
€ 250,000
Продажа виллы во Влёре. Двухэтажная вилла, расположенная в деревне Трагяс примерно в 15 км о…
Вилла 4 спальни в Petrele, Албания
Вилла 4 спальни
Petrele, Албания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 310 м²
Количество этажей 2
€ 550,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 6 спален в Влёра, Албания
Вилла 6 спален
Влёра, Албания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 265 м²
Количество этажей 2
€ 360,000
Продается вилла в 7 паллатет с земельным участком 800 м2 и двумя зданиями Первое здание пред…
Вилла 4 спальни в Mullet, Албания
Вилла 4 спальни
Mullet, Албания
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 430 м²
Этаж 1/2
€ 420,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Албании

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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