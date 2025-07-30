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Таунхаусы с видом на море в Faro, Португалия

Albufeira
4
Loule
3
Таунхаус Удалить
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4 объекта найдено
Таунхаус в Lagoa, Португалия
Таунхаус
Lagoa, Португалия
Количество спален 3
Площадь 140 м²
Vale de Milho Village - это  инвестиционный проект «под ключ» с 32 таунхаусами с 2 и 3 спаль…
$734,526
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Таунхаус в Vila do Bispo, Португалия
Таунхаус
Vila do Bispo, Португалия
Количество спален 2
Площадь 122 м²
Эти таунхаусы имеют превосходное расположение с видом на  залив и океан. Эти дома в самом це…
$636,204
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Таунхаус в Castro Marim, Португалия
Таунхаус
Castro Marim, Португалия
Количество спален 3
Площадь 217 м²
Проект Verde Lago Resort предлагает гарантированную минимальную доходность до 5% в год в теч…
$867,550
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TekceTekce
Таунхаус в Vila do Bispo, Португалия
Таунхаус
Vila do Bispo, Португалия
Количество спален 2
Площадь 137 м²
Таунхаусы расположены на восточной окраине курорта Martinhal Resort и являются самыми просто…
$636,204
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Параметры недвижимости в Faro, Португалия

с гаражом
с садом
с террасой
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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