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Таунхаусы с садом в Faro, Португалия

Albufeira
4
Loule
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3 объекта найдено
Таунхаус в Ferragudo, Португалия
Таунхаус
Ferragudo, Португалия
Количество спален 2
Площадь 96 м²
Таунхаус в современном стиле, расположенный в тихом районе, в нескольких минутах ходьбы от Ф…
$385,064
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Таунхаус в Silves, Португалия
Таунхаус
Silves, Португалия
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Дом с двумя спальнями и частным бассейном, расположенная на гольф-курорте в Силвесе, Алгарве…
$453,015
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Таунхаус в Вила-Нова-де-Касела, Португалия
Таунхаус
Вила-Нова-де-Касела, Португалия
Количество спален 3
Площадь 175 м²
Закрытый кондоминиум с 6 виллами T2+2, расположенный в центре Вила-Нова-де-Касела, в 5 минут…
$443,956
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Параметры недвижимости в Faro, Португалия

с гаражом
с террасой
с бассейном
с полем для гольфа
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