Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Великопольское воеводство
  4. Долгосрочная аренда

Долгосрочная аренда недвижимости в Великопольском воеводстве, Польша

;
Познань
85
Любонь
5
gmina Kuslin
3
Конин
3
115 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Познань, Польша
Квартира 4 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 4
Площадь 126 м²
Квартира площадью 126,8 м2 в Warta Residence с террасой на крыше с видом на реку
$2,607
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
Telegram Написать в Telegram
Квартира 3 комнаты в Познань, Польша
Квартира 3 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 3
Площадь 73 м²
NA WYNAJEM LOKAL MIESZKALNY LUB POD BIURA/DZIAŁALNOŚ GOSPODARCZ САМЫМ ЦЕНТРУМ ПОЗНАНИЯ
$1,027
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
Telegram Написать в Telegram
Магазин 1 215 м² в Karpicko, Польша
Магазин 1 215 м²
Karpicko, Польша
Площадь 1 215 м²
ОФЕРТА ВИНАЖМУ ХАЛИ ПРОДУКЦИЙНО – МАГАЗЫНОВАЯ
$5,140
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
Telegram Написать в Telegram
Mazur EstateMazur Estate
Квартира 3 комнаты в Plewiska, Польша
Квартира 3 комнаты
Plewiska, Польша
Число комнат 3
Площадь 63 м²
Плевишка, улица Козловского – 3-комнатная квартира с большой террасой | 62,5 м2 | Бесплатно …
$740
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
Telegram Написать в Telegram
Земельные участки в Wysogotowo, Польша
Земельные участки
Wysogotowo, Польша
Площадь 2 300 м²
Инвестиционный участок 2300 m2 - Высоко подготовленный недалеко от Познани | Идеально подход…
$922
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
Telegram Написать в Telegram
Квартира 1 комната в Tulce, Польша
Квартира 1 комната
Tulce, Польша
Число комнат 1
Площадь 36 м²
Квартира Тульце недалеко от Познани
$476
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
Telegram Написать в Telegram
Квартира 2 комнаты в Познань, Польша
Квартира 2 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 2
Площадь 52 м²
Просторная 2-комнатная квартира в самом центре Познани - улица Подгорна Для аренды функциона…
$593
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
Telegram Написать в Telegram
Дом в Gowarzewo, Польша
Дом
Gowarzewo, Польша
Площадь 112 м²
Modern house with garden in Gowarzew – high standard, ideal for demanding
$1,581
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
Telegram Написать в Telegram
Квартира 2 комнаты в Познань, Польша
Квартира 2 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 2
Площадь 45 м²
Новая 2-комнатная квартира в отремонтированном здании Kościuszko 73 Kościuszko Centrum Poznań
$777
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
Telegram Написать в Telegram
Квартира 2 комнаты в Познань, Польша
Квартира 2 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 2
Площадь 46 м²
Первая аренда! 2 независимых кабинета в Медицинском университете
$973
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
Telegram Написать в Telegram
Квартира в Wysogotowo, Польша
Квартира
Wysogotowo, Польша
Площадь 43 м²
Рекомендую арендовать новое, очень красивое офисное помещение – услуги прим. 42 м2, располож…
$526
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
Telegram Написать в Telegram
Квартира 1 комната в Познань, Польша
Квартира 1 комната
Познань, Польша
Число комнат 1
Площадь 33 м²
Премия кавалера на парке Вильсона. Челмонски
$657
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
Telegram Написать в Telegram
Квартира 2 комнаты в Познань, Польша
Квартира 2 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 2
Площадь 38 м²
Если вы ищете квартиру в хорошем месте и цените свою жизнь в центре города - это предложение для вас
$658
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
Telegram Написать в Telegram
Квартира 1 комната в Познань, Польша
Квартира 1 комната
Познань, Польша
Число комнат 1
Площадь 25 м²
Утренний кофе на собственной террасе с видом на зеленый? В этой квартире каждый день
$527
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
Telegram Написать в Telegram
Квартира 1 комната в Познань, Польша
Квартира 1 комната
Познань, Польша
Число комнат 1
Площадь 27 м²
Для аренды прекрасной студии с балконом в Ул. Пьятковская, на улице Вылом 8 в Познани
$582
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
Telegram Написать в Telegram
Квартира в Познань, Польша
Квартира
Познань, Польша
Площадь 80 м²
Офис на этаже городской виллы в Солаце является отличным адресом для компании, направляющей …
$790
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
Telegram Написать в Telegram
Квартира 1 комната в Познань, Польша
Квартира 1 комната
Познань, Польша
Число комнат 1
Площадь 28 м²
Ищете полностью оборудованную квартиру, в которую можно переехать прямо сейчас? Это предложе…
$555
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
Telegram Написать в Telegram
Квартира в Познань, Польша
Квартира
Познань, Польша
Площадь 200 м²
Климатический ресторан с большим потенциалом – далекий Познань
$2,865
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
Telegram Написать в Telegram
Квартира в Познань, Польша
Квартира
Познань, Польша
Площадь 60 м²
** *Активное место идеально подходит для парикмахерской, парикмахерской, студии йоги, пилате…
$737
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
Telegram Написать в Telegram
Квартира 2 комнаты в Познань, Польша
Квартира 2 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 2
Площадь 48 м²
Смехотворное месторасположение с высокими суфиями в мягких тонах с вином На землях
$1,004
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
Telegram Написать в Telegram
Магазин 897 м² в Пила, Польша
Магазин 897 м²
Пила, Польша
Площадь 897 м²
_
$3,558
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
Telegram Написать в Telegram
Квартира в Познань, Польша
Квартира
Познань, Польша
Площадь 150 м²
Услуга проживания 150 м2 в аренду — ул. Milczańska 1, Познань Гибкое пространство — возможно…
$1,983
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
Telegram Написать в Telegram
Магазин 600 м² в Конин, Польша
Магазин 600 м²
Конин, Польша
Площадь 600 м²
Можно арендовать склад/производственный зал с офисной частью. Комплекс можно разделить на ра…
$2,643
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
Telegram Написать в Telegram
Квартира 1 комната в Познань, Польша
Квартира 1 комната
Познань, Польша
Число комнат 1
Площадь 25 м²
Студия площадью 20 м2, комната с кухонькой, ванная комната. Квартира меблирована и оборудова…
$553
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
Telegram Написать в Telegram
Квартира в Познань, Польша
Квартира
Познань, Польша
Площадь 83 м²
Описание имущества
$1,079
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
Telegram Написать в Telegram
Магазин 1 122 м² в Конин, Польша
Магазин 1 122 м²
Конин, Польша
Площадь 1 122 м²
Мы рекомендуем вам посмотреть фильм, представляющий собственность
$4,758
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
Telegram Написать в Telegram
Квартира 2 комнаты в Lodz, Польша
Квартира 2 комнаты
Lodz, Польша
Число комнат 2
Площадь 47 м²
ДЖЕСЧЕ ЛЕПСЖИВИДОКИ 🙂
$582
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
Telegram Написать в Telegram
Квартира 2 комнаты в Komorniki, Польша
Квартира 2 комнаты
Komorniki, Польша
Число комнат 2
Площадь 44 м²
Комфортабельная 2-комнатная квартира с парковочным местом | Коморники, ул. Огникова | 44,03 м2
$579
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
Telegram Написать в Telegram
Квартира в Познань, Польша
Квартира
Познань, Польша
Площадь 135 м²
Ищете престижное и легкодоступное место для вашей медицинской практики, стоматологического к…
$1,784
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
Telegram Написать в Telegram
Квартира в Львувек, Польша
Квартира
Львувек, Польша
Площадь 466 м²
Для аренды просторного объекта розничной торговли и услуг с общей площадью около. 466 м2, ра…
$4,600
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
Telegram Написать в Telegram

Типы недвижимости в Великопольском воеводстве

квартиры
дома
коммерческая недвижимость
Realting.com
Перейти