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Долгосрочная аренда недвижимости в Мазовецком воеводстве, Польша

Варшава
1003
gmina Piaseczno
7
Пясечно
7
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1 045 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 3/4
Варшава Praga-Południe, ул. Brazylijska. Cдаётся 2-х комнатная квартира за 2500 злотых. Уютн…
$620
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Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Количество этажей 4
Представляем в аренду 2-х комнатную квартиру, расположенную в Targówku на улице Piotra Skarg…
$665
в месяц
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Коммерческое помещение 44 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 44 м²
Варшава, Польша
Число комнат 1
Площадь 44 м²
Количество этажей 4
Cдаётся коммерческое помещение на ул. Czerniakowskiej (на границе Śródmieścia и Dolnego Moko…
$1,334
в месяц
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Коммерческое помещение 20 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 20 м²
Варшава, Польша
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 20 м²
Этаж 1/4
Аренда офиса в деловом центре Варшавы Офисы: 2 человека 3 человека 4 человека 5 человек 18+ …
$821
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 3 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этаж 1/5
Сдаётся полностью меблированная, ПОСЛЕ ПОКРАСКИ 3-х комнатная квартира. Состоит из жилой зон…
$1,018
в месяц
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Коммерческое помещение 6 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 6 м²
Варшава, Польша
Число комнат 1
Площадь 6 м²
Этаж 4/4
Мы рекомендуем арендовать рекламное место на крыше здания в Урсусе, расположенного по адресу…
$662
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 1/3
Предлагаем в аренду недавно отремонтированную, но еще нежилую квартиру площадью 39 м², распо…
$797
в месяц
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Коммерческое помещение 99 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 99 м²
Варшава, Польша
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
Этаж 6/6
Предложение по аренде офисного помещения, расположенного в отреставрированном доходном доме,…
$2,418
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 2/3
Сдается 2-комнатная квартира 38 м2 на улице Apartamentowa, Ursus. Расположена на 2 этаже 3-э…
$660
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 2/4
Свежая 2-х комнатная квартира с кондиционером ждет нового арендатора! Элегантная и очень фун…
$806
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Коммерческое помещение 267 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 267 м²
Варшава, Польша
Число комнат 8
Площадь 267 м²
Этаж 2/3
ПРОСТОРНЫЕ ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ В АРЕНДУ - ВАРШАВА, БЕЛАНЫ   Христианская теологическая академи…
$4,950
в месяц
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Квартира 1 комната в Варшава, Польша
Квартира 1 комната
Варшава, Польша
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 3/12
СДАЁТСЯ КВАРТИРА-СТУДИЯ В ЦЕНТРЕ ВАРШАВЫ Полностью оборудована | Новая | Идеальное расположе…
$1,002
в месяц
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Коммерческое помещение 800 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 800 м²
Варшава, Польша
Площадь 800 м²
Этаж 1/6
Oxygen Park — это офисное здание высокого класса, расположенное прямо на Аллеях Иерусалимски…
$13,298
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Жирардув, Польша
Квартира 3 комнаты
Жирардув, Польша
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 3
Сдается просторная квартира в Жирардове! Предлагаем вашему вниманию уютную и просторную квар…
$995
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Квартира 3 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 3 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 2/4
Представляем в аренду современную 3-х комнатную квартиру, расположенную в малоэтажном доме, …
$1,002
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Квартира 3 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 3 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 4
Cдаётся в аренду комфортабельная квартира площадью 74,5 м², расположенная на партере совреме…
$1,332
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Квартира 1 комната в Варшава, Польша
Квартира 1 комната
Варшава, Польша
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 3/4
Вы ищете привлекательную квартиру в аренду в отличном месте? Обязательно ознакомьтесь с этим…
$586
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Квартира 1 комната в Варшава, Польша
Квартира 1 комната
Варшава, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 1/3
Сдается 1-комнатная квартира площадью 37 м2, расположенная в здании по ул. Apartamentowa в U…
$687
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Коммерческое помещение 14 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 14 м²
Варшава, Польша
Число комнат 1
Площадь 14 м²
Сдается офисное помещение в центре Варшавы на ул. Nowogrodzka Предлагаем вам в аренду офисно…
$402
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Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 5/15
Сдаётся комфортабельная 2-комнатная квартира с функциональной планировкой/ 57,8 м2/ Mokotów …
$1,004
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Коммерческое помещение 103 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 103 м²
Варшава, Польша
Число комнат 3
Площадь 103 м²
Количество этажей 5
Cдаётся коммерческое помещение на улице gen. Zajączka в Żoliborzu с отличным сообщением. КОР…
$2,125
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Квартира 4 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 4 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 108 м²
$3,608
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 3 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Сдаются светлые, просторные апартаменты с большой террасой и красивым садом. Тихий, зеленый …
$1,436
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Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 2/5
Варшава Śródmieście Powiśle, ул. Zajęcza. Квартира в аренду за 7 500 PLN Moderna Powiśle | 2…
$1,801
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Квартира 3 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 3 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Этаж 6/6
$2,149
в месяц
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Коммерческое помещение 81 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 81 м²
Варшава, Польша
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Количество этажей 4
Помещение на партере многоквартирного дома рядом со станцией метро, ​​которое можно использо…
$1,963
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Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 5/6
Сдаётся в аренду 2-х комнатная квартира 49 кв.м. в районе Ochota в Варшаве, ул. Bitwy Warsza…
$1,048
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Коммерческое помещение 120 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 120 м²
Варшава, Польша
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 3
Варшава Mokotów Górny, ул. Ignacego Krasickiego. Сдаётся офис 120 кв.м за 13 500 злотых. ПРЕ…
$3,352
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Квартира 1 комната в Варшава, Польша
Квартира 1 комната
Варшава, Польша
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 3/3
Сдаётся функциональная квартира площадью 37 м², состоящая из одной просторной комнаты, отдел…
$571
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Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 2/11
Сдается просторная 2-комнатная квартира площадью 33,1 м² в Варшаве, Wola. Квартира состоит и…
$796
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Типы недвижимости в Мазовецком воеводстве

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Параметры недвижимости в Мазовецком воеводстве, Польша

с гаражом
с террасой
с бассейном
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