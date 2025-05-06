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Долгосрочная аренда недвижимости в Малопольском воеводстве, Польша

Краков
40
48 объектов найдено
Квартира 1 комната в Краков, Польша
Квартира 1 комната
Краков, Польша
Число комнат 1
Площадь 41 м²
Для аренды квартиры после генерального ремонта, с отдельным входом, без административной аре…
$768
в месяц
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Квартира в Краков, Польша
Квартира
Краков, Польша
Площадь 12 м²
Виртуальная прогулка: https://sb360.online/gfggi7m
$333
в месяц
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Студия в Краков, Польша
Студия
Краков, Польша
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Количество этажей 8
Уникальное предложение! Успейте заселиться в последние доступные квартиры в премиум жилом ко…
$680
в месяц
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Магазин 3 690 м² в Краков, Польша
Магазин 3 690 м²
Краков, Польша
Площадь 3 690 м²
для аренды производственно-складского зала с социально-офисной частью, расположенной по адре…
$18,516
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Краков, Польша
Квартира 2 комнаты
Краков, Польша
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Ищете место для аренды? Вы хотите, чтобы она была современной и готовой жить дальше? Вы забо…
$927
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Краков, Польша
Квартира 3 комнаты
Краков, Польша
Число комнат 3
Площадь 52 м²
Только мы! Имею удовольствие представить светлую и просторную квартиру свежей после общего ремонта
$794
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Малопольское воеводство, Польша
Квартира 2 комнаты
Малопольское воеводство, Польша
Число комнат 2
Площадь 42 м²
Для аренды 2-комнатной квартиры в Кракове, Старый город. 10 минут пешком Главный железнодоро…
$834
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Краков, Польша
Квартира 2 комнаты
Краков, Польша
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Смешивание климата в самом центре Кракова. Отличное место. В здании 3 разные квартиры, 2 ко…
$741
в месяц
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For rent a luxury apartment in the very center of Kazimierz! в Краков, Польша
For rent a luxury apartment in the very center of Kazimierz!
Краков, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Этаж 1
LOCATION: The apartment is located in a unique building in the very center of Kazimierz, …
Цена по запросу
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Квартира в Краков, Польша
Квартира
Краков, Польша
Площадь 12 м²
Виртуальный тур: https://sb360.online/gfggi7m
$330
в месяц
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Коммерческое помещение 983 м² в Краков, Польша
Коммерческое помещение 983 м²
Краков, Польша
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 983 м²
Этаж 4/10
Сдается в аренду офис центре в Кракова. Площадь помещения 982.5 м2. Полностью меблировано. …
$18,583
в месяц
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inwest.warszawa
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Квартира 2 комнаты в Краков, Польша
Квартира 2 комнаты
Краков, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 6
Уникальное предложение! Успейте заселиться в последние доступные квартиры в премиум жилом ко…
$925
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Краков, Польша
Квартира 2 комнаты
Краков, Польша
Число комнат 2
Площадь 56 м²
Предлагаю в аренду функциональную, полностью меблированную и оборудованную квартиру площадью…
$794
в месяц
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500sqm*House next to the Wistula river*To be finished*High Standard в Краков, Польша
500sqm*House next to the Wistula river*To be finished*High Standard
Краков, Польша
Число комнат 10
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 515 м²
Количество этажей 3
We are pleased to present you a unique building designed by Stanisław Deńko, creator and co-…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Краков, Польша
Квартира 2 комнаты
Краков, Польша
Число комнат 2
Площадь 51 м²
Климатическая квартира в самом сердце Нова Хута, в поместье Верхняя земля
$662
в месяц
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Квартира в Краков, Польша
Квартира
Краков, Польша
Площадь 12 м²
Виртуальная прогулка: https://sb360.online/gfggi7m
$331
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Краков, Польша
Квартира 2 комнаты
Краков, Польша
Число комнат 2
Площадь 53 м²
2-комнатная квартира в аренду на ул. Reduta 9A, Краков (Prądnik Czerwony)????
$687
в месяц
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Квартира 5 комнат в Краков, Польша
Квартира 5 комнат
Краков, Польша
Число комнат 5
Площадь 150 м²
Только мы! Мы рады представить вам квартиру площадью почти 150 м2, расположенную в закрытом …
$1,986
в месяц
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Квартира в Краков, Польша
Квартира
Краков, Польша
Площадь 84 м²
Доступен с 1 июня 2025 года. Класс энергии А
$1,090
в месяц
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Квартира в Краков, Польша
Квартира
Краков, Польша
Площадь 388 м²
Доступен с 1 июня 2025 года
$5,034
в месяц
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Квартира в Малопольское воеводство, Польша
Квартира
Малопольское воеводство, Польша
Площадь 436 м²
Уникальная усадьба с частным парком для аренды в Кракове!
$11,544
в месяц
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Квартира в Краков, Польша
Квартира
Краков, Польша
Площадь 170 м²
За аренду квартиры площадью 170 м2 на оси Ягеллоньский на улице Королевы Боны
$1,456
в месяц
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Студия в Краков, Польша
Студия
Краков, Польша
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Количество этажей 6
Уникальное предложение! Успейте заселиться в последние доступные квартиры в премиум жилом ко…
$685
в месяц
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Квартира в Малопольское воеводство, Польша
Квартира
Малопольское воеводство, Польша
Площадь 237 м²
Для аренды коммерческих и служебных помещений на первом этаже в новом здании:
$3,968
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Краков, Польша
Квартира 2 комнаты
Краков, Польша
Число комнат 2
Площадь 40 м²
В аренду с мая:
$741
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Краков, Польша
Квартира 3 комнаты
Краков, Польша
Число комнат 3
Площадь 72 м²
Приглашаем Вас ознакомиться с предложением аренды красивой квартиры в современном многокварт…
$2,171
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Краков, Польша
Квартира 2 комнаты
Краков, Польша
Число комнат 2
Площадь 59 м²
За аренду сейчас!
$874
в месяц
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Квартира в Малопольское воеводство, Польша
Квартира
Малопольское воеводство, Польша
Площадь 2 555 м²
Арендовать планы для учреждения или для другого назначения (Подгорский район) ТЕРЕН: - огор…
$2,171
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Luxurious house near Cracow | Zastów | Spacious garage в Zastow, Польша
Luxurious house near Cracow | Zastów | Spacious garage
Zastow, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
For rent immediately, a luxurious, detached house with a usable area of 220 m2 in Zastów, cl…
$1,742
в месяц
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Квартира в Краков, Польша
Квартира
Краков, Польша
Площадь 112 м²
Доступен с 1 июня 2025 года. Класс энергии А
$1,453
в месяц
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Типы недвижимости в Малопольском воеводстве

квартиры
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Параметры недвижимости в Малопольском воеводстве, Польша

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