  2. Польша
  3. gmina Swarzedz
  4. Новые дома

Продажа новых домов в gmina Swarzedz, Польша

Мазовецкое воеводство
8
Великопольское воеводство
3
Варшава
4
Познанский повят
3
Поиск новостроек
Коттеджный поселок Современный комплекс домов в 15 км от города Познань (Польша)
Rabowice, Польша
от
$162,732
НДС
Год сдачи 2026
Количество этажей 1
Современный комплекс из 26 домов в тихой, зелёной части Rabowice— идеальный выбор для тех, кто ищет спокойную среду рядом с городом  Poznań. Каждый дом спроектирован с упором на функциональность и комфорт. Дополнительным преимуществом является собственный сад/огород, где можно организоват…
Агентство
Zaitseva Estates
Показать контакты
Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
