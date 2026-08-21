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Квартиры с гаражом в Гданьске, Польша

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1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Гданьск, Польша
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Гданьск, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 2/5
Квартира A5 (3 комнаты, 67.45 м²) - Toruńska 16, Gdańsk Продается комфортная 3-комнатная …
$340 744
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Агентство
Varem Estate Sp. z o.o.
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Параметры недвижимости в Гданьске, Польша

с террасой
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