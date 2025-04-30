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Коммерческая недвижимость в Кракове, Польша

7 объектов найдено
Коммерческое помещение 108 м² в Краков, Польша
Коммерческое помещение 108 м²
Краков, Польша
Число комнат 4
Площадь 108 м²
Продается уникальная двухуровневая квартира с частным садом и гаражом, расположенная в одном…
$493,126
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Etalon Estate Group
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Коммерческое помещение 44 м² в Краков, Польша
Коммерческое помещение 44 м²
Краков, Польша
Число комнат 2
Площадь 44 м²
Приглашаем вас на презентацию 2-комнатной квартиры, расположенной на первом этаже на улице М…
$180,969
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Etalon Estate Group
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Коммерческое помещение 55 м² в Краков, Польша
Коммерческое помещение 55 м²
Краков, Польша
Число комнат 2
Площадь 55 м²
Приглашаю вас ознакомиться с предложением 2-комнатной квартиры к подъезду, полностью оборудо…
$210,578
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Коммерческое помещение в Краков, Польша
Коммерческое помещение
Краков, Польша
Количество этажей 4
Отель расположен городе Краков, в непосредственной близости от автострады А4. Всего в 9 км…
$1,86 млн
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Коммерческое помещение 77 м² в Краков, Польша
Коммерческое помещение 77 м²
Краков, Польша
Число комнат 3
Площадь 77 м²
Расположение: Краков, Чижины, ул. John Paul II Avenue
$366,936
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Коммерческое помещение 376 м² в Краков, Польша
Коммерческое помещение 376 м²
Краков, Польша
Площадь 376 м²
Количество этажей 5
Торгово-офисное помещение на первом этаже с витриной. Местонахождение: Краков - вторая линия…
$2,11 млн
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inwest.warszawa
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Коммерческое помещение 42 м² в Краков, Польша
Коммерческое помещение 42 м²
Краков, Польша
Число комнат 2
Площадь 42 м²
Приглашаю Вас ознакомиться с предложением комфортабельной 2-комнатной квартиры площадью 41,5…
$186,322
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