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Коммерческая недвижимость в Лодзинском воеводстве, Польша

6 объектов найдено
Магазин 800 м² в Лодзинское воеводство, Польша
Магазин 800 м²
Лодзинское воеводство, Польша
Площадь 800 м²
Отдел с производственными и складскими и офисными зданиями - Лодзь Балута Цена: 2 700 000 зл…
$720,518
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Etalon Estate Group
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Коммерческое помещение в Smolice, Польша
Коммерческое помещение
Smolice, Польша
Количество этажей 3
В самом сердце Западных Судет, среди захватывающих пейзажей Крконошских гор, есть уникальный…
$2,58 млн
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Магазин 1 400 м² в Skomlin, Польша
Магазин 1 400 м²
Skomlin, Польша
Площадь 1 400 м²
Здание холодильника-морозильника с маневренной зоной и офисными помещениями выставлено на пр…
Цена по запросу
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Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Коммерческое помещение 95 м² в Лодзь, Польша
Коммерческое помещение 95 м²
Лодзь, Польша
Число комнат 3
Площадь 95 м²
Продается квартира площадью 94,8 м2, расположенная в отдельном здании на улице Тувима 89 в Л…
$184,132
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Агентство
Etalon Estate Group
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Large production and storage facility, with office and accommodation area, large site, highway S8 в Серадз, Польша
Large production and storage facility, with office and accommodation area, large site, highway S8
Серадз, Польша
Площадь 5 500 м²
Количество этажей 2
For sale commercial property located on nearly 3 hectares of land and developed with several…
$1,12 млн
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Коммерческое помещение 1 000 м² в Smolice, Польша
Коммерческое помещение 1 000 м²
Smolice, Польша
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 4
Этот объект расположен в центре города Явожно. Удобное расположение (близость автомагистрали…
$3,60 млн
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