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Коммерческая недвижимость в Поморском воеводстве, Польша

2 объекта найдено
Commercial and service facility! on the A1 Amber One motorway Poland в Kopytkowo, Польша
UP UP
Commercial and service facility! on the A1 Amber One motorway Poland
Kopytkowo, Польша
Площадь 74 402 м²
Количество этажей 3
Администратор в процессе реструктуризации Общества с ограниченной ответственностью «ГЛОБАЛ» …
$10,55 млн
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Polski
Коммерческое помещение 3 753 м² в gmina Przechlewo, Польша
Коммерческое помещение 3 753 м²
gmina Przechlewo, Польша
Площадь 3 753 м²
Добро пожаловать в мир возможностей! Продаётся прибыльный мебельный бизнес, расположенный на…
Цена по запросу
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