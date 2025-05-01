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Коммерческая недвижимость в Варминско-Мазурском воеводстве, Польша

4 объекта найдено
Магазин 5 723 м² в Ольштынский повят, Польша
Магазин 5 723 м²
Ольштынский повят, Польша
Площадь 5 723 м²
Предметом купли-продажи является право бессрочного пользования земельным участком, состоящим…
$952,246
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Etalon Estate Group
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Готовый бизнес 205 м² в Суш, Польша
Готовый бизнес 205 м²
Суш, Польша
Площадь 205 м²
Количество этажей 1
Постоянно функционирующая районная станция управления транспортными средствами и oacute; в з…
$562,126
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Магазин 2 491 м² в Ольштынский повят, Польша
Магазин 2 491 м²
Ольштынский повят, Польша
Площадь 2 491 м²
Предметом купли-продажи является здание площадью 1180м2, являющееся отдельным субъектом собс…
$952,246
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Etalon Estate Group
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Коммерческое помещение 72 м² в Ольштын, Польша
Коммерческое помещение 72 м²
Ольштын, Польша
Число комнат 3
Площадь 72 м²
Предлагаю на продажу квартиру с полезной площадью 72,39 м2, расположенную по адресу улица Ар…
$325,351
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Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
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