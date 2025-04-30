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Коммерческая недвижимость в Варшаве, Польша

112 объектов найдено
Коммерческое помещение 225 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 225 м²
Варшава, Польша
Число комнат 1
Площадь 225 м²
Количество этажей 4
Продается помещение площадью 225м2 с двумя отдельными комнатами, кухней, двумя санузлами и б…
$879,630
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Коммерческое помещение 23 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 23 м²
Варшава, Польша
Число комнат 1
Площадь 23 м²
Продается место для парковки в подземном гараже площадью 22,8 м² в жилом здании по адресу ul…
$11,696
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Коммерческое помещение 108 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 108 м²
Варшава, Польша
Число комнат 2
Площадь 108 м²
Количество этажей 10
Продается помещение на первом этаже здания на Ochota, в районе с жилой и коммерческой застро…
$651,854
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Коммерческое помещение 141 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 141 м²
Варшава, Польша
Число комнат 10
Площадь 141 м²
Количество этажей 11
Продается помещение площадью 140,5 м² на первом этаже здания 1996 года в районе с высоким пе…
$556,172
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Коммерческое помещение 745 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 745 м²
Варшава, Польша
Число комнат 6
Площадь 745 м²
Продается автосервис на улице Modlińska в Варшаве, всего в 750 метрах от Управления района B…
$375,966
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Коммерческое помещение 48 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 48 м²
Варшава, Польша
Число комнат 2
Площадь 48 м²
Функциональная квартира в Варшаве Урсынов, расположенная на третьем этаже восьмиэтажного зда…
$212,387
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Коммерческое помещение 79 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 79 м²
Варшава, Польша
Число комнат 1
Площадь 79 м²
Этаж 4/11
Продается просторная 3-комнатная квартира площадью 78,5 м² в комплексе Triton Park на Ochota…
$382,060
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Коммерческое помещение 62 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 62 м²
Варшава, Польша
Число комнат 3
Площадь 62 м²
Ищете новую квартиру, где все уже есть? Вы хотите переехать сразу после покупки? Это вообще …
$345,656
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Коммерческое помещение 97 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 97 м²
Варшава, Польша
Число комнат 1
Площадь 97 м²
Количество этажей 5
Продается коммерческое помещение площадью 97 м², расположенное на первом этаже многоквартирн…
$324,733
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Коммерческое помещение 151 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 151 м²
Варшава, Польша
Число комнат 3
Площадь 151 м²
Количество этажей 8
Продается коммерческое помещение в каменном здании 1912 года по улице Wilcza, недалеко от Mo…
$1,45 млн
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Коммерческое помещение 126 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 126 м²
Варшава, Польша
Число комнат 5
Площадь 126 м²
Мы рады предложить вам комфортабельную квартиру, расположенную на улице Поустанков Сленских …
$427,178
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Коммерческое помещение 31 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 31 м²
Варшава, Польша
Число комнат 1
Площадь 31 м²
Количество этажей 30
Продается помещение 31 м² в Варшаве, Śródmieście, на Al. Jana Pawła II.  Пространство идеаль…
$257,828
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Коммерческое помещение 104 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 104 м²
Варшава, Польша
Число комнат 5
Площадь 104 м²
Приглашаем Вас ознакомиться с предложением просторной, комфортной квартиры для большой семьи…
$353,262
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Коммерческое помещение 100 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 100 м²
Варшава, Польша
Число комнат 3
Площадь 100 м²
3-комнатная квартира квартиры в Бемовской квартире с террасой закрытой усадьбы 2009 квартира…
$412,752
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Коммерческое помещение в Варшава, Польша
Коммерческое помещение
Варшава, Польша
Количество этажей 6
Недвижимость Этаж: 0-й Площадь: 148,90 кв.м Количество комнат: 8 Количество ванных комнат: 2…
$397,605
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Коммерческое помещение 235 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 235 м²
Варшава, Польша
Число комнат 10
Площадь 235 м²
Количество этажей 8
Продается готовое помещение под бизнес или инвестиции площадью 235 м² на границе районов Goc…
$804,809
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Коммерческое помещение 49 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 49 м²
Варшава, Польша
Число комнат 3
Площадь 49 м²
Количество этажей 4
Продается коммерческое помещение площадью 48,80м2 Местоположение Варшава, Ursynów ул. Zaruby…
$225,224
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Коммерческое помещение 72 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 72 м²
Варшава, Польша
Число комнат 3
Площадь 72 м²
Исключительное предложение – 3-комнатная квартира с высоким, необычным стандартом, с садом и…
$320,317
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Коммерческое помещение 74 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 74 м²
Варшава, Польша
Число комнат 3
Площадь 74 м²
Продажа недвижимости в Белоленце по адресу 36А Обнаруженное описание улицы Здание расположен…
$248,185
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Attractive retail and service premises in the heart of the Old Town - Podwale Street, Warsaw в Варшава, Польша
Attractive retail and service premises in the heart of the Old Town - Podwale Street, Warsaw
Варшава, Польша
Площадь 45 м²
For sale commercial premises with a mezzanine on the ground floor in a tenement building wit…
$378,634
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Коммерческое помещение 80 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 80 м²
Варшава, Польша
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 4
Продается помещение, готовое для использования в коммерческих или офисных целях. Внутри уста…
$397,374
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Коммерческое помещение 67 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 67 м²
Варшава, Польша
Число комнат 3
Площадь 67 м²
Квартира расположена в центре города (Ujazdów), в окрестностях парка Lazienkowski. Чрезвычай…
$449,552
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Коммерческое помещение 482 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 482 м²
Варшава, Польша
Число комнат 1
Площадь 482 м²
Этаж 1
Продается автомобильный сервис с жилой и офисной зоной в Варшаве, Mokotów (Służewiec), рядом…
$812,087
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Коммерческое помещение 553 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 553 м²
Варшава, Польша
Число комнат 1
Площадь 553 м²
Этаж 2
Продается современное офисное здание в Варшаве с полным оснащением (за дополнительную плату)…
$1,41 млн
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Коммерческое помещение 80 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 80 м²
Варшава, Польша
Число комнат 3
Площадь 80 м²
3-комнатная квартира с лоджией и 2 парковочными местами - город Виланов, ул. сарматский Про…
$395,387
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Коммерческое помещение 168 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 168 м²
Варшава, Польша
Число комнат 7
Площадь 168 м²
Количество этажей 5
Продается просторное двухуровневое коммерческое помещение площадью 168 м² в центре Варшавы. …
$740,768
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Коммерческое помещение 124 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 124 м²
Варшава, Польша
Площадь 124 м²
(WhatsApp, Viber, Telegram) Номер Метраж Цена брутто Цбрутто М2 Этаж 2 116,…
$254,559
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Коммерческое помещение 553 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 553 м²
Варшава, Польша
Число комнат 10
Площадь 553 м²
Количество этажей 3
Представляем на продажу современное, полностью оборудованное офисное здание, расположенное в…
$1,32 млн
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Коммерческое помещение 58 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 58 м²
Варшава, Польша
Площадь 58 м²
Количество этажей 5
Современный жилой комплекс, расположенный вдали от городской суеты, предназначен для молодых…
$242,093
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inwest.warszawa
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Коммерческое помещение 29 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 29 м²
Варшава, Польша
Число комнат 2
Площадь 29 м²
Количество этажей 3
Продается коммерческое помещение 28,93 м² на первом этаже отреставрированного здания на ул. …
$160,820
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